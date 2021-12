Pro začátečníky: Jak využít AirTag na maximum

AirTag je lokalizační přívěšek od Applu, který je určen pro vybranou skupinu uživatelů. V této skupině se nachází takoví jedinci, kteří často někde zapomínají různé předměty, například klíče, batoh apod. Právě díky AirTagům je následně možné tyto předměty najít, a to i v případě, že se od nich nacházíte kilometry daleko. AirTagy jsou totiž součástí sítě služby Najít, což znamená, že dokáží svou polohu ohlásit skrze prakticky jakékoliv Apple zařízení, které se okolo nich mihne. Pokud jste pod vánočním stromečkem našli jeden či více AirTagů, tak se vám bude hodit tento článek, ve kterém si řekneme, jak jej využít na maximum.

První připojení

Hned na začátek si pojďme říct, jakým způsobem je možné AirTag vůbec poprvé zapnout a připojit k iPhonu. Nějaký čudlík či přepínač byste pro zapnutí AirTagu hledali marně. Namísto toho po rozbalení stačí sejmout plastovou fólii, čímž dojde k aktivaci baterie a AirTag se poprvé zapne. Pak jej jednoduše stačí přiblížit k iPhonu a provést spárování skrze průvodce, který se objeví. Popřípadě můžete samozřejmě stále přejít do Najít, kde v sekci Předměty klepněte na ikonu + v pravé části rozhraní, a poté na Přidat AirTag.

Umístění

Klíčové je samozřejmě to, kam si AirTag umístíte. Asi každého z vás napadlo si AirTag umístit třeba na klíče, anebo do batohu. Jedná se ale o zcela běžná místa, kde má AirTagy umístěn snad každý. Existují však také další místa, kde je možné AirTag umístit. Například je možné lokalizační přívěšek od Applu připevnit na kolo, popřípadě přímo do auta. Mimo to můžete využít umístění AirTagu na dron, díky čemuž ho můžete najít i v případě, že s ním ztratíte spojení. Dále je AirTag možné připevnit ke krabičce od AirPodů, popřípadě k ovladači Apple TV. Někteří jedinci AirTag dokonce připevňují svým mazlíčkům na obojky. Více o umístění AirTagu se můžete dozvědět ve článku níže.

Hledání AirTagu a režim ztráty

Pokud se vám nějakým způsobem podaří ztratit předmět, který byl opatřen lokalizačním přívěškem AirTag, tak rozhodně není nic ztraceno. Samozřejmě se můžete pustit do hledání předmětu, a to tak, že přejdete do Najít -> Předměty, kde u AirTagu vyberte možnost Navigovat či Najít. Nepodaří-li se vám předmět najít, tak byste měli urychleně aktivovat režim ztráty. Toho docílíte tak, že v Najít -> Předměty rozklikněte konkrétní AirTag, a poté u něj klepněte na kolonku Zapnout u sekce Ztraceno. Poté stačí klepnout na Pokračovat, zadat kontaktní údaje, aktivovat oznámení o nálezu, klepnout vpravo nahoře na Aktivovat a doufat, že se vám předmět i s AirTagem vrátí. Jakmile aktivujete režim ztráty, tak jej bude možné jakýmkoliv zařízením načíst pomocí NFC, čímž se zobrazí vaše kontaktní údaje.

Přejmenování

Ihned poté, co se rozhodnete váš AirTag spárovat s iPhonem, si můžete zvolit název předmětu, ke kterému lokalizační přívěšek připevníte. Díky tomu se vám automaticky vytvoří název AirTagu, který si ale ihned můžete přizpůsobit. V případě, že už jste si AirTag s vaším jablečným telefonem spárovali a chtěli byste jej znova přejmenovat či změnit předmět, ke kterému je přívěšek připevněný, tak se nejedná o nic složitého. Stačí přejít do aplikace Najít, kde ve spodní části klepněte na Předměty, a poté vyberte AirTag, který chcete přejmenovat. Panel pak vytáhněte výše a ve spodní části klepněte na Přejmenovat. Pak stačí zvolit předmět či název a změny potvrdit klepnutím na Hotovo vpravo nahoře.

Zjištění stavu nabití

Apple u svých lokalizačních přívěšků vsadil na knoflíkovou baterii CR2032, která dokáže AirTagu dodávat šťávu až po dobu celého jednoho roku. Pokud byste chtěli zjistit přesný procentuální stav nabití baterie, tak se vám to bohužel nepodaří. Na druhou stranu ale existuje postup, pomocí kterého lze stav nabití baterie zjistit alespoň přibližně, a to prostřednictvím ikony baterie. Tuto ikonu najdete tak, že přejdete do nativní aplikace Najít, kde ve spodní části klepnete na sekci Předměty. Pak v menu najděte AirTag, u kterého chcete stav nabití zjistit, a klepněte na něj. Přímo pod název a aktuálním umístěním už ikonu baterie najdete.

Výměna baterie

Jak už bylo zmíněno výše, tak AirTagy dokáží s jedinou knoflíkovou baterií vydržet zhruba jeden rok. Ať už to ve vašem případě bude více či méně, tak vám v pravý čas dojde upozornění, které vás na nízký stav baterie upozorní. Díky tomu tak budete schopni baterii včas před vybitím vyměnit, tudíž se nemusíte bát, že byste AirTag v případě ztráty nemohli lokalizovat. Co se týče výměny baterie, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí otočením proti směru hodinových ručiček oddělit kovovou část AirTagu od té plastové, poté baterii klasicky vytáhnout a vložit novou. Pozitivní strana baterie jde v tomto případě směrem nahoru. Jakmile baterii správně vložíte, tak uslyšíte „cvaknutí“, což potvrdí správné vložení. Pak už jen stačí AirTag opět „zavřít“ kovovou částí a po směru hodinových ručiček otočit.

Odstranění

Pokud po nějaké době usoudíte, že AirTagy nejsou tím pravým produktem pro vás, a rozhodnete se pro jejich prodej či darování v rodině, tak je nutné, abyste provedli jejich správné odstranění z vašeho účtu. Pokud byste totiž tento postup neprovedli správně, tak nebude možné AirTag přiřadit k dalšímu Apple ID. Pro správné odstranění AirTagu je nutné, abyste přešli do aplikace Najít, kde dole rozklikněte sekci Předměty. Nyní klepněte na AirTag, který chcete odstranit, a poté dole stiskněte tlačítko Odstranit položku. Zobrazí se další okno, kde stiskněte Odstranit, a poté akci opět potvrďte klepnutím na Odstranit.