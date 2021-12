Jaká předplatná na Apple produktech se nejvíce vyplatí 

Platformy Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ale i větší úložiště na iCloudu jsou k dispozici formou předplatného. Chcete-li si těchto služeb Applu patřičně užívat, nelze to jinak než skrze pravidelné platby. Pokud si ale plánujete některou službu začít předplácet, podívejte se, jak by vás to mohlo vyjít výhodněji.

Na výběr jsou totiž tři varianty, kterými se můžete dát. Předplácet si vybrané služby individuálně, v rámci rodinného sdílení, nebo skrze výhodnější sloučení předplatných skrze Apple One. Záleží však na vašich preferencích.

Varianty předplatného

Každou platformu si samozřejmě můžete předplácet zvlášť. V případě potřeby více těchto služeb se ale hodí sáhnout spíše po Apple One. To samozřejmě pokud nevyužijete jen např. Apple Music, což by poté nedávalo smysl. Díky Rodinnému sdílení ale může celá vaše rodina sdílet přístup ke stejným předplatným.

Apple TV+: 139 Kč měsíčně (rodinné sdílení je součástí)

Apple Music: 69 Kč studentský tarif, 149 Kč individuální tarif, 229 Kč rodinný tarif

Apple Arcade: 139 Kč měsíčně (rodinné sdílení je součástí)

iCloud: 5 GB zdarma, 50 GB za 25 Kč měsíčně, 200 GB za 79 Kč měsíčně, 2 TB za 249 Kč měsíčně (rodinné sdílení je součástí všech)

Jak můžete vidět, u Apple TV+ a Apple Arcade je přítomna jen jedna cena, u které neřešíte, jestli rodinné sdílení využijete nebo nikoli. Je třeba ale poznamenat, že rodinné sdílení není závislé na členech domácnosti, ale může se jednat i o vaše přátele. Pokud se s nimi tedy na rodinném sdílení domluvíte a každý vám bude přispívat poměrnou částí, je třeba si částku 139 Kč vydělit šesti.

Chcete-li rodinné sdílení využívat i u Apple Music, tak se jedná o jedinou službu, kde je nutné si za něho připlatit. Pokud tedy sáhnete po tarifu za 149 Kč, sdílet jej moci nebudete, to jde právě až u toho za 229 Kč. Ten cenový rozdíl za ty možnosti, které nabídne, ale není tak hrozný. Prakticky se vyplatí už při dvou uživatelích.

Apple One

Smysl předplatného Apple One je v tom, že si předplácíte všechny služby, ale platíte výhodnější měsíční předplatné. Jestliže si chcete předplácet jen jednu službu, nemá pro vás Apple One smysl, pokud si ale myslíte, že jich už využijete více, ušetříte zde nemalé finanční prostředky. Je totiž třeba brát v úvahu, že čím déle budete služby využívat, tím více na sloučeném předplatném ušetříte.

Pokud jste tedy jen jednotlivec, tak dostanete Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a 50GB úložiště na iCloudu již za 285 Kč měsíčně. Pokud využijete rodinného sdílení, tak vyjma přístupu k uvedeným platformám dostanete ještě 200 GB iCloudu (namísto 50 GB u individuálního tarifu) za cenu 389 Kč.

Jak tedy můžete vidět, rozhodování příliš složité není. V každém případě se vyplatí využít rodinného sdílení, v případě využití více služeb určitě sáhněte po Apple One. I ve svém vyšším tarifu je totiž jen o 20 Kč dražší, než kombinace Apple TV+/Apple Arcade spolu s Apple Music v rodinném tarifu. K tomu ale máte k dispozici všechny služby a 200GB iCloud navrch.