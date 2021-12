Výroba nového iMacu M1 Pro/Max klepe na dveře, design i displej je však stále nejasný

Není žádným tajemstvím, že se Apple chystá na začátku příštího roku představit nástupce 27” iMacu s procesorem Intel. Ten v něm nahradí čip z jeho vlastní dílny s tím, že změny by se měl dočkat i design, chladící soustava a celá řada dalších věcí. A jak se zdá, odhalení novinky bychom se mohli v příštím roce dočkat hned z kraje. Tvrdí to alespoň zdroje dobře informovaného portálu DigiTimes.

Podle dostupných informací probíhá v současnosti zajišťování veškerých komponent hromadnou výrobu stroje s tím, že se již začíná pozvolna rozjíždět výroba zkušební, která odhalí jak kvalitu produktů, tak i možnosti dodavatelského zdroje. Extrémně zajímavé je nicméně to, že hned několik zdrojů v posledních hodinách popřelo plány Applu na nasazení mini LED displejů, se kterými se přitom s ohledem na informace z předešlých týdnů počítalo jakožto s hotovou věcí. Nyní se však zdá, že nakonec Apple nasadí do iMaců opět “jen klasický LCD panel, byť vysoké kvality, k čemuž ho mohly teoreticky dovést problémy s výrobou mini LED panelů.

Další zajímavou zprávou, která se dostala na světlo světa teprve před pár desítkami minut, je pak to, že by měl být velký iMac z hlediska barevných kabátků stejně zajímavý jako jeho 24” bratříček představený v první polovině letoška, s čímž se však doposud taktéž nepočítalo. Pokud by se Apple rozhodl použít stejné barevné schéma u 27” modelu, pak je pravděpodobné, že by jej nevnímal jakožto profesionální stroj, nýbrž jen větší alternativu ke 24” modelu a že skutečný iMac Pro by odhalil až později – třeba právě s mini LED displejem a hlavně v dospělejších barvách. Zkrátka a dobře, krátce před Vánoci se zdánlivě jasná vize 27” iMacu velmi zajímavě rozplynula a nám tak nezbývá než čekat na další informace, které ji opět dokáží zformovat do hmatatelnější podoby.

