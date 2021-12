Jak sledovat US Netflix, HBO Max a Disney+ v Česku jen za 23 korun měsíčně [91% sleva]

Komerční sdělení: Na Vánoce se každoročně těší snad každý z nás. Nutno však zmínit, že Vánoce nejsou pouze o Štědrém dni a dárcích, primárně se jedná o jedinečnou dobu v roce, kdy se schází rodiny a společně si užívají krásnou vánoční atmosféru – byť je tedy pravda, že v době COVIDu je tohle střetávání o něco složitější. Během Vánoc bychom si také měli odpočinout, abychom stihli nabrat síly do nového roku. A jak lépe si může každý z nás odpočinout než sledováním filmů a seriálů, ideálně se svou drahou polovičkou?

Zdroj: PureVPN

Ke sledování filmů a seriálů většina jedinců využívá nějakou streamovací službu. Mezi nejvíce populární patří samozřejmě Netflix, kromě něj například HBO GO, Amazon Prime a další. Někteří z vás dost možná ví, že obsah například na Netflixu, který je k dispozici v Česku, se výrazně liší od obsahu, který mají k dispozici ve Spojených státech, popřípadě v jiných zahraničních zemích. To je způsobeno tím, že streamovací službě mohou chybět autorská práva pro vysílání určitých pořadů v některých zemích. Jestliže už vás tedy obsah, který je v tuzemsku dostupný, nudí, popřípadě pokud už jste většinu pořadů viděli a nemáte co sledovat, tak by se rozhodně hodilo získat přístup k americkému Netflixu, HBO Max, Hulu a dalším službám, které v Česku prostě nejsou k dispozici. Dobrou zprávou ale je, že existuje způsob, jak k těmto a dalším službám můžete přístup získat – stačí využít VPN. Teď k tomu navíc máte skvělou příležitost, jelikož jeden z předních poskytovatelů PureVPN nabízí předplatné o 91% levněji.

Vánoční sleva 91 % na PureVPN

Vánoce jsou doslova za rohem, stejně tak i Štědrý den. Pokud ještě sháníte dárek na poslední chvíli, a to klidně pro sebe, tak pro vás máme skvělý tip. Jak už bylo zmíněno výše, tak předplatné PureVPN můžete sehnat až o 91 % levněji. Konkrétně je v takto obrovské slevě pětileté předplatné, které by vás před slevou vyšlo celkově za pět let na 576 euro. Díky 91% slevě se pak můžete dostat na pouhých 54.10 euro, což je sleva neuvěřitelných 521.90 euro. K dispozici je pak také 74% sleva na roční předplatné. Níže přikládáme odkaz na tuto akci, a pokud váháte, tak se v pokračování tohoto článku dozvíte o PureVPN více.

Co je to VPN?

Jak jsme slíbili výše, tak konáme – nyní si společně řekneme a vysvětlíme, co je to vlastně VPN. Jedná se o zkratku pro Virtual Private Network, tedy virtuální soukromá síť. To vám samozřejmě zcela jistě nic moc neřekne. VPN služby tedy slouží především k tomu, aby vás ochránily na internetu, a to skrytím vaší identity. Při využití VPN dochází k šifrování spojení, které prochází skrze servery služby poskytující VPN, které jsou umístěné různě po světě. Pokud by se vás tedy pokusil na internetu někdo sledovat, tak by došel maximálně k onomu serveru, skrze který vaše připojení putovalo. Vzhledem k tomu, že se tyto servery nachází různě po světě, tak se můžete fyzicky nacházet v Česku, ale virtuálně třeba někdy v Americe. Žádná data o vás tedy nikdo nemá šanci zjistit.

Chcete-li využít službu VPN primárně k ochraně na internetu, tak ji stačí zapnout a o nic se nemusíte starat. Automaticky se totiž vybere ten nejlepší server, skrze který se pak připojení „prohání“. V rámci VPN služeb si však ve většině případech můžete také manuálně vybrat, ke kterému serveru se chcete připojit. Ručně si tak určíte, že se chcete například připojit k serveru, který se nachází ve Spojených státech, a rázem je z vás virtuálně právě třeba Američan. A takto to funguje prakticky skrze celou planetu. Nyní už vám asi dochází, jakým způsobem je možné díky VPN sledovat americké streamovací služby. Prostě se virtuálně přenesete do USA, takto vás rozpozná i streamovací služba a můžete se vrhnout do sledování.

Co sledovat na US streamovacích službách

US Netflix: Scott Pilgrim vs. the World, Ferris Bueller’s Day Off, Schitt’s Creek, The Queen, Downton Abbey, The Great British Baking Show, Under Siege, Rain Man, Radium Girls, What’s Eating Gilbert Grape, 30 Rock, Mystic Pizza, Stargate SG-1, The Master, Friday Night Lights, Legally Blonde, The Machinist, Boogie Nights, Ink Master a další.

Scott Pilgrim vs. the World, Ferris Bueller’s Day Off, Schitt’s Creek, The Queen, Downton Abbey, The Great British Baking Show, Under Siege, Rain Man, Radium Girls, What’s Eating Gilbert Grape, 30 Rock, Mystic Pizza, Stargate SG-1, The Master, Friday Night Lights, Legally Blonde, The Machinist, Boogie Nights, Ink Master a další. HBO Max: Station Eleven, The Sex Lives of College Girls, How To with John Wilson, Dawson’s Creek, Starstuck, Torchwood, Harley Quinn, Babylon 5, I May Destroy You, Made for Love, Final Space, Happy Endings, Awkwafina Is Nora From Queens, The Other Two, Last Week Tonight with John Oliver, Miracle Workers, The White Lotus a další.

Station Eleven, The Sex Lives of College Girls, How To with John Wilson, Dawson’s Creek, Starstuck, Torchwood, Harley Quinn, Babylon 5, I May Destroy You, Made for Love, Final Space, Happy Endings, Awkwafina Is Nora From Queens, The Other Two, Last Week Tonight with John Oliver, Miracle Workers, The White Lotus a další. Disney+: The Beatles: Get Back, Hawkeye, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Oceans, McFarland, USA; The Mysterious Benedict Society, Cruella, Doogie Kamealoha, M.D.; Bambi, Fauci, Luca, The Mighty Ducks: Game Changers’, Star Wars: Visions, WandaVision, Short Circuit, The Kid Who Would Be King, Isle of Dogs a další.

Proč zvolit PureVPN?

Vzhledem k tomu, že se při využití VPN vaše připojení šifruje a putuje přes servery, tak zcela pochopitelně dochází k určitému zpomalení. To může být velký problém právě při sledování pořadů ve vysoké kvalitě, kdy je potřeba prostě a jednoduše extra rychlé připojení. Pokud je však VPN služba, kterou využíváte, kvalitní, tak vám dokáže poskytnout maximální rychlost i stabilitu – ne každé VPN služby tohle totiž umí. Nechcete-li být zklamaní a hledáte to nejlepší na trhu, tak rozhodně sáhněte po službě PureVPN, kterou jsme vám nabídli již v dřívější části tohoto článku. PureVPN vám mohu doporučit také z vlastní zkušenosti, jelikož tuto službu využíváme již několik dlouhých měsíců v redakci a nemáme s ní sebemenší problém.

Aby to však neskončilo pouze u doporučení, tak si pojďme říct, z jakých přesných důvodů byste měli zvolit právě PureVPN. Tato služba dokáže svým předplatitelům poskytnou kvalitní VPN, u kterého nedochází k prakticky žádnému zpomalení přenosu, což je velmi důležité. PureVPN se dále může pochlubit více než 6500 servery, které má rozmístěné ve více než 78 zemích z celého světa. Díky tomu se můžete virtuálně ocitnout opravdu kdekoliv, což se kromě sledování pořadů může hodit i pro získání exkluzivních předmětů v hrách, které jsou často určené pouze pro určitou zemi. Navíc je PureVPN k dispozici na všechny využívané platformy – z jablečného světa se jedná o iOS, iPadOS a macOS, kromě nich je možné tuto službu využít také v rámci Windows, Linuxu a Androidu. Předplatné se samozřejmě registruje na účet, nikoliv na zařízení, tudíž se stačí prakticky kdekoliv přihlásit a můžete se vrhnout do využívání PureVPN.

Nezapomeňte na 91% slevu!

Výše jsme se společně podívali na to, co je to VPN, a ukázali jsme si výhody služby PureVPN. Na závěr bych chtěl ještě jednou připomenout, že speciálně pro naše čtenáře máme k dispozici 91% slevu, díky které si PureVPN můžete užít již od 23 korun měsíčně, což je oproti jiným VPN službám naprosto bezkonkurenční cena. Tato akce je časově omezená a opakuje se velmi zřídka, tudíž rozhodně dlouho neváhejte, jelikož byste slevu mohli propásnout!

