5 nejlepších telefonů Aligator pro babičku a dědečka

Komerční sdělení: Dnes si už ani nedokážeme představit, jak by náš život vypadal bez mobilního telefonu. Přitom naši rodiče a prarodiče takový život prožili a dnes mají spíše opačný problém – neví, co si s takovým zařízením počít, natož jaké koupit. Proto jsme vybrali ty nejlepší mobily pro seniory od značky Aligator, které zaujmou jednoduchým ovládáním, přehledným prostředím i tlačítkem přivolání pomoci.

Základní tlačítkové telefony

Úplným základem mezi telefony pro prarodiče je Aligator SENIOR A321, který za 790 Kč nabídne velká tlačítka pro snadné ovládání, SOS lokátor, podporu dvou SIM i FM rádio. O něco pokročilejší je pak Aligator SENIOR A670 za 1 040 Kč, který mimo jiné patři i mezi nejoblíbenější seniorské telefony. A leckoho by mohl zaujmout také Aligator eXtremo R40 za 1 490 Kč, jehož hlavní předností je vysoká odolnost vůči vodě, prachu i pádům.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Aligator pro pokročilejší

Nicméně Aligator má v nabídce i modernější kousky. Například Aligator D950 za 1 190 Kč se chlubí elegantním kovovým tělem, stále si však zachovává vzhled běžného tlačítkového telefonu. A pokud se vaši rodiče či prarodiče cítí na dotykový displej, můžete sáhnout po Aligator FiGi Note 1 Pro zlevněném na 2 990 Kč. Ne náhodou jde o vůbec nejprodávanější telefon od Aligatoru u Mobil Pohotovosti.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Garance doručení do Vánoc

Mobil Pohotovost stále garantujeme doručení do Vánoc. Dokonce i při objednání 23. 12. do 12:00 vám doručí zboží do druhého dne na jednu ze 13 prodejen. A pokud je zboží skladem přímo na naší pobočce, zvládáme ho připravit do 30 minut, i pokud ho objednáte přímo na Štědrý den. Podrobnější informace najdete na mp.cz/garance-dodani.