Jirka Mádl na mateřské. Voyo uvede Deníček moderního fotra

Nová česká komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana Deníček moderního fotra, jejíž hlavním partnerem je TV Nova, míří z kin na Voyo. Svou – kvůli pandemii odloženou – premiéru si film v kinech odbyl letos v srpnu a Voyo jej nabídne od pondělí, 20. prosince. Hlavní role si v celovečerním režijním debutu Jana Haluzy zahráli Jiří Mádl a Tereza Ramba.

​Když se Nataša a Dominik neplánovaně stanou rodiči, domluví se, že Nataša jako úspěšná designérka hraček pro děti dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou a nakonec musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska…

„Myslím si, že scénář si vzal z knížky to, co měl a stal se filmem. Má to tah na branku, má to děj a přitom přesně ten humor, kvůli kterému se blog Dominika Landsmana stal tak populárním,“ říká představitel hlavní role Jiří Mádl a k osobě režiséra a scenáristy s nadsázkou dodává: „Honzu Haluzu znám delší dobu a vždycky to byl pro mě hlavně režisér, teď se projevil jako fakt dobrej autor. Tak doufám, že si to na place nepodělá!“

Pro zmiňovaného Jana Haluzu znamená Deníček moderního fotra celovečerní režijní debut. „Na nabídku režírovat Deníček moderního fotra jsem reagoval podmínkou, že si chci scénář napsat sám podle sebe, abych do něj mohl otisknout právě své osobní pocity a prožitky z otcovství,“ říká Jan Haluza a dodává: „Měl jsem doma půlroční miminko, takže to téma pro mě bylo osobní a velmi čerstvé. Díky tomu, že hodně pracuji z domu, mohl jsem být ‚u toho‘ asi víc, než bývá většina normálně pracujících chlapů. Nejvíc mě na tom období ale fascinovalo to, jak ten malý řvoucí rarach rozšířil po celé naší rodině vlnu lásky, radosti a porozumění. Takže jakkoliv je ten film z velké části o trampotách tatínka uvězněného v bytě s malým ďáblíkem, mnohem důležitější je, že je to o lásce v té nejčistší podobě.“

„Komedie obecně, obzvláště pak komedie s rodinnou tematikou, patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším žánrům, které televize Nova podporuje. Deníček moderního fotra byl pro nás proto od začátku jasná volba,“ říká Lenka Szántó, manažerka vývoje obsahu TV Nova a uzavírá: „Sledovat trampoty novopečeného otce Dominika je tragikomicky vtipné, aniž by se divácký zážitek zlomil do sledování parodie. Dominik zkrátka není vymyšlená postava, není trapně vyumělkovaný – je to normální chlap, stejně jako autor blogové předlohy.“

