Přívěšky na ochranu proti 5G záření prodávané v Nizozemsku byly radioaktivní

O tom, že ne vše, co se třpytí je zlato se přesvědčili lidí, kteří zatoužili po ochraně před 5G zářením. Ti si v poslední době mohli v Nizozemsku zakoupit náramky, náhrdelníky nebo například nálepky, slibující jednoznačnou a nezpochybnitelnou ochranu před 5G sítěmi. Úřady však zjistili, že zatím co ochranu před 5G zářením, které může za všechny zlé věci na světě včetně těch, které se staly 100 let před příchodem GSM jako takového, se ověřit nepodařilo, přišlo se na něco jiného. Nizozemský úřad pro jadernou bezpečnost totiž varoval před desítkami nejrůznějších produktů na ochranu před 5G, které obsahují škodlivé ionizující záření a jsou radioaktivní. Lidí, kteří je dlouhodobě používají riskují zdraví.

Mezi radioaktivní produkty se řadí například maska na spaní, která vás má ochránit před 5G i když spíte nebo například náramek pro děti. Hlavní problém je pak v tom, že lidé, kteří navzdory všem výzkumům a tvrzení všech kompetentních úřadů na světě věří tomu, že 5G je opravdu škodlivé, tyto předměty používají dnem i nocí, respektive se dnem i nocí vystavují radiaci. Úřady již lidi vyzvaly, aby přestali produkty okamžitě používat, uložili je, co nejdále od nich a počkaly na pokyny k vrácení. Prodejcům byl uložen okamžitý zákaz prodeje s povinností informovat o škodlivosti produktů své zákazníky.