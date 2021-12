5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (17. 12. 2021 – 19. 12. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Polární expres

U vlaku je jedno, kam jede. Hlavní je nebát se nastoupit. O Štědrém večeru poté, co šlo celé město spát, nastoupí chlapec do čekajícího tajemného vlaku — Polárního expresu. Když chlapec dorazí na Severní pól, nabídne mu Santa Claus, ať si vybere libovolný dárek. Chlapec chce jen rolničku z postroje Santova soba. Cestou domů ale rolničku ztratí. O vánočním ránu ji najde pod stromečkem, a když s ní zatřese, vydá ten nejkrásnější zvuk, jaký kdy slyšel. Jeho matka rolničku obdivuje, ale je smutná, že je rozbitá … zvuk rolničky totiž slyší jen ti, kdo opravdu věří.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Polární expres pořídíte zde.

Temná tvář Brooklynu

Lionel Essrog (Edward Norton) jako osamělý soukromý detektiv postižený Tourettovým syndromem pátrá v „Temná Tvář Brooklynu“ (Motherless Brooklyn) po vrahovi svého mentora a jediného přítele Franka Minny (Bruce Willis). V ruce má jen pár vodítek, a přesto díky neskutečně výkonnému motoru své obsesivní mysli rozkrývá přísně střežená tajemství, která v New Yorku udržují křehkou rovnováhu a rozhodují o osudu celého města. Záhada ho provede jazzovými kluby Harlemu prosáklými ginem, drsnými slumy Brooklynu a konečně i pozlacenými sály mocipánů, co tahají za nitky. Bude se prát s gaunery, korupcí a nejnebezpečnějším člověkem ve městě, aby uctil přítele a zachránil ženu, která by se mohla stát jeho vlastní spásou.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Temná tvář Brooklynu pořídíte zde.

Anabelle 2

Vrátila se! Ve filmu „Annabelle 2: Zrození zla“, který se odehrává několik let po tragickém úmrtí jejich malé dcerky, výrobce loutek a jeho žena u sebe ubytují jeptišku a několik dívek ze zrušeného sirotčince. Ty se ale stanou cílem jeho výtvoru posedlého ďáblem, Annabelle.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Anabelle 2 pořídíte zde.

Cesta zpátky

Život Jacka Cunninghama (Ben Affleck) byl kdysi plný příslibů. Na střední škole kraloval pod basketbalovými koši a v ruce měl jízdenku na vysokou. Jenže pak bez vysvětlení skončil, a tím se o zářnou budoucnost připravil. Teď po letech trčí v práci, která není nic moc, a utápí se v alkoholu. Už kvůli němu přišel o manželství a vlastně i jakoukoli naději na lepší život. Když ho jeho alma mater osloví, aby trénoval její basketbalový tým a znovu vzkřísil jeho zašlou slávu, nabídku sice jen hodně neochotně, ale přece jen přijme. Nikoho tím nepřekvapí víc než sebe sama. Hoši se kupodivu dokážou vzchopit a začnou vyhrávat, a tak si možná i Jack najde důvod, proč se poprat se svými destruktivními démony. Bude to ale stačit? Dokáže vyplnit prázdnotu, vylízat se z hlubokých ran z minulosti a dospět ke spáse?

129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Cesta zpátky pořídíte zde.

Obhájce nevinných

„Obhájce Nevinných“ je silný pravdivý příběh k zamyšlení, který sleduje mladého právníka Bryana Stevensona (Jordan) a jeho bitvu za spravedlnost, která vstoupí do historie. Po absolvování Harvardu si Bryan mohl vybírat z lukrativních pracovních nabídek. Místo toho se ale vydává do Alabamy, aby s pomocí místní obhájkyně Evy Ansleyové (Larsonová) hájil neprávem odsouzené nebo ty, kterým nebylo poskytnuto řádné zastoupení. Jedním z jeho prvních a nejvíce pobuřujících případů se stane případ Waltera McMilliana (Foxx), který byl v roce 1987 odsouzen k smrti za notoricky známou vraždu osmnáctileté dívky, a to i přes převažující důkazy o jeho nevině a skutečnost, že proti němu svědčil pouze zločinec s motivem ke lži. V následujících letech se Bryan při obhajobě Waltera a jemu podobných zaplétá do labyrintu právních a politických pletich a otevřeného a nestoudného rasismu, kdy štěstí ani systém nestojí na jejich straně.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Obhájce nevinných pořídíte zde.