RØDE Wireless GO II lze nově nastavovat z mobilu a využít pro streamování a podcast

RØDE Wireless GO II je vůbec první kompaktní bezdrátový mikrofonní set, který je možné kompletně konfigurovat pomocí mobilní aplikace RØDE Central Mobile. Díky integraci se softwarem RØDE Connect pro podcasting a streamování navíc nově umožní využít svobody bezdrátového přenosu i při živém vysílání, nahrávání nebo třeba vyučování na dálku.

RØDE Central Mobile: Wireless GO II kdekoli pod kontrolou

RØDE Central je praktická doprovodná aplikace k mikrofonnímu setu Wireless GO II, se kterou je možné upravovat nastavení, odemknout pokročilé funkce nebo získat přístup k nejnovějším aktualizacím firmware. Původně byla vydána jako aplikace pro stolní počítače, ale nyní je k dispozici také pro systémy iOS a Android a umožňuje úpravy v nastavení setu i bez přístupu k počítači. Z mobilního telefonu nebo tabletu tak můžete přepínat mezi režimy nahrávání, nastavovat vstupní citlivost mikrofonů či aktivovat Safety Chanel a další funkce.

Aplikace RØDE Central Mobile je zdarma ke stažení zde a samozřejmě také v obchodech App Store a Google Play.

(Upozorňujeme, že pro používání aplikace RØDE Central Mobile je nutné stáhnout nejnovější verzi desktopové aplikace RØDE Central a aktualizovat firmware zařízení Wireless GO II.)

RØDE Connect: Streamujte a nahrávejte bezdrátově s Wireless GO II

Když na začátku roku 2021 společnost RØDE vydala jednoduchou, ale výkonnou aplikaci pro streamování a natáčení podcastů s názvem RØDE Connect, byla určena pouze pro mikrofony NT-USB Mini. Její kompatibilita se nyní rozšířila také na bezdrátové sety Wireless GO II, čímž se pro tvůrce a streamery otevřela celá řada nových možností.

Je to vůbec poprvé, kdy je bezdrátový mikrofonní systém plně integrován se streamovacím softwarem. Pro tvůrce obsahu to znamená ještě větší svobodu a flexibilitu při zachování stále vysoké kvality zvuku. Využití Wireless GO II s aplikací RØDE Connect je ideální pro IRL streamování i nahrávání prezentací, výuky či podcastů, při kterých právě svoboda bezdrátového přenosu zvuku může být klíčovým faktorem.

RØDE Connect umožňuje připojit dva sety Wireless GO II k jednomu počítači, přičemž každý z vysílačů lze v softwaru přiřadit k vlastnímu kanálu. Dohromady je tak možné využít až čtyři samostatné bezdrátové kanály, každý s individuálním nastavením hlasitosti a tlačítky solo a mute. V rámci aplikace RØDE Connect je možné používat i kombinaci setu Wireless GO II s mikrofony NT-USB Mini, podle toho, jak je to v dané situaci nejvhodnější.

Program RØDE Connect je k dispozici také zdarma a stáhnout si jej můžete zde.

RØDE Learning hub: Naučí vás využít produkty RØDE na maximum

Bezdrátové sety Wireless GO II stejně jako aplikace RØDE Central i RØDE Connect jsou součástí rozsáhlého výukového centra této australské značky. Pomocí názorných ilustrací, výstižných popisů i videí se zde naučíte využívat produkty a aplikace RØDE na maximum.

