Set chytrých HomeKit žárovek Philips Hue lze nyní získat se slevou 30 %

Komerční sdělení: Láká vás chytré svícení a zároveň využívání Apple HomeKitu? Pak pro vás máme tip na akci, kterou by byl hřích nevyužít. Na Alze lze totiž nyní sehnat žárovky Philips Hue v setu 4 kusů a to jak s podporou barevného svícení, tak i pouhého stmívání se 30% slevou, díky čemuž se tak stávají dostupnějšími než kdykoliv předtím. Ostatně, aby taky ne, vždyť model podporující barevné svícení spadl ze 4949 Kč na 3454 Kč a v případě stmívatelného bílého modelu spadla cena z 2479 Kč na 1735 Kč. Ale pozor, abyste mohli žárovky zakoupit za zvýhodněnou cenu, je třeba do pole pro slevový kód při nákupu napsat “DARKY30”. Bez tohoto kódu vám cena ponížena nebude.

Žárovky Philips Hue ve slevě seženete zde