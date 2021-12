Do PUBG Mobile se v lednu zhoupne oblíbený superhrdina

Na fiktivní ostrov Erangel dorazí co nevidět jedna nečekaná osoba. Hráči PUBG Mobile se v nejbližší době mohou těšit na to, že ve hře budou moci potkat pavoučího hrdinu Spider-Mana. Populární battle royale tak navazuje strategickou marketingovou spolupráci s nadcházejícím filmem Spider-Man: Bez domova, který má do našich kin dorazit už tento čtvrtek 16. prosince. Pavoučí muž do PUBG Mobile dorazí ale se zpožděním. Speciální událost, která se kolem Spider-Mana bude točit, totiž ve hře začíná někdy v polovině ledna a pokračovat bude zhruba měsíc. Moc dalších detailů zatím vývojáři o updatu neodhalili, v PUBG Mobile si ale teď můžete vychutnat kolaboraci se seriálem Arcane. Na teaser video k současné spolupráci se můžete podívat ve videu níže.

Spider-Man přijde do battle royale jako součást většího updatu s číslem 1.8. Z toho mála, co zatím víme, je jasné, že do hry přinese minimálně speciální tématické graffiti, jež budete získávat díky plnění speciálních misí. Spolupráce se Spider-Manem (a držiteli práv z japonského Sony) je znakem, že si PUBG Mobile stále užívá obrovské popularity i přes vydání mladšího bratříčka PUBG: Future State. Pokud vás už teď láká nové herní dobrodružství s oblíbeným superhrdinou a chcete si pořádně potrénovat svou mušku, PUBG Mobile můžete stahovat zdarma z App Storu.