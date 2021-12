AirTagy si začínají částečně rozumět s Androidy

Když Apple na jaře letošního roku světu odhalil své první lokalizátory AirTag, nejednoho uživatele trochu zaskočil tím, že je vytvořil zcela exkluzivně jen pro Apple produkty. Zatímco například AirPods či Magic periferie si lze připojit i k non-Apple zařízením, AirTagy jsou využitelné jen s Apple produkty a to navíc primárně s iPhony. Právě to se však záhy ukázalo jako solidní úskalí, jelikož uživatelé využívající Androidy nejenže nemohou AirTagy používat, ale ani nejsou svými smartphony upozorněni na to, že nimi mohou být sledování, což iPhony zvládají. Apple se však tomuto problému postavil čelem a před pár hodinami vydal v Google Play novou aplikaci, která právě sledování AirTagy androiďáků zamezí.

Fotogalerie AirTag Android 3 AirTag Android 4 AirTag Android 5 AirTag Android 6 +3 Fotek AirTag Android 1 AirTag Android 2 Vstoupit do galerie

Nová aplikace nese název Tracker Detect a její jedinou funkcí je skenovat okolí a v případě potřeby upozornit majitele androidího telefonu, že je v jeho blízkosti AirTag a že jím může být sledován, protože se tam nachází již delší dobu. Upozornění na AirTag v blízkosti by mělo fungovat na stejném principu jako v případě iPhonů, které upozorňují na potenciálně nebezpečný lokalizátor v okolí zhruba po deseti minutách, co se v něm nachází. Androidí aplikaci navíc nechybí možnost přehrát u detekovaného AirTagu zvuk, čímž si uživatel ověří, zda jej skutečně nesleduje, spolu s návodem, jak jej deaktivovat pomocí vyjmutí baterie. Jak velké popularitě se bude nová aplikace mezi androiďáky těšit je sice v tuto chvíli nejasné, Apple si však může díky ní svým způsobem oddychnout, jelikož jejím vydáním formálně nabídl možnost, jak se potenciálnímu riziku sledování vyvarovat.

AirTag lze zakoupit zde