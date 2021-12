Srovnali jsme výkon všech v současnosti dostupných MacBooků

Pokud se podíváte na aktuální nabídku přenosných počítačů od Applu, tak si můžete všimnout celkově čtyř dostupných modelů. Zakoupit si můžete MacBook Air s čipem M1, společně s 13″ MacBookem Pro M1 – oba tyto stroje Apple představil již před více než rokem. Kromě nich se v nabídce nachází ještě nejnovější 14″ a 16″ MacBooky Pro, které můžete v základní konfiguraci zakoupit s čipem M1 Pro, pokud si připlatíte, tak s vrcholným čipem M1 Max. Pojďme se společně v tomto článku podívat na výkonnostní srovnání všech těchto čtyř modelů v základní konfiguraci. K měření jsme využili celkově tři programy, a to Geekbench 5, Cinemabench R23 a BlackMagic Disk Speed Test. Vrhněme se přímo na věc.

MacBook Air M1

Ze všech dostupných MacBooků je aktuálně MacBook Air s čipem M1 nejlevnější. Nabízí však stejný čip jako níže zmíněný 13″ MacBook Pro a rozdíl je pouze v tom, že nedisponuje žádným ventilátorem, čímž vzniká výkonnostní rozdíl pouze při dlouhotrvajících a intenzivních procesech, například při renderování videa. Všeobecně se ale jedná o naprosto perfektní stroj, který je určený pro velkou většinu uživatelů. Perfektně poslouží pro brouzdání po internetu, vyřizování e-mailů či přehrávání filmů, nemá však problém ani s prací v grafických programech apod.

MacBook Air M1 jsme ve výše zmíněných programech otestovali jako první. Co se týče výkonnostního testu v Geekbench 5, tak tento stroj dosáhl 1716 bodů pro výkon na jedno jádro a 7644 bodů pro výkon na více jader. V případě výpočetního testu GPU jsou pak výsledky 17682 bodů pro OpenCL a 19028 bodů pro Metal. V Cinebench R23 si pak MacBook Air M1 vysloužil 1493 bodů za výkon na jedno jádro a 7032 bodů za výkon na více jader. Test disku jsme pak prováděli v BlackMagic Disk Speed Test, kde MacBook Air M1 dosáhl na rychlosti 2800 MB/s pro zápis a 2930 MB/s pro čtení.

13″ MacBook Pro M1

Druhým strojem, který se v nabídce Applu nachází už celý jeden rok, je 13″ MacBook Pro M1. Stejně jako výše zmíněný MacBook Air M1 nabízí i tohle zařízení čip M1, bez jakýchkoliv dalších konfigurací. Mnoho uživatelů říká, že tento stroj v nabídce Applu tak úplně nedával a aktuálně ani nedává smysl – a já upřímně souhlasím, byť jej vlastním. Jde o to, že po výkonnostní stránce sice nabízí 13″ MacBook Pro o několik procent větší výkon, ale jen u dlouhotrvajících procesů a navíc si za něj oproti Air M1 musíte připlatit 9 tisíc korun, což za to tak úplně nestojí. Nyní už jsou navíc k dispozici zbrusu nové MacBooky Pro, které už jsou opravdu určené pro profíky, což o 13″ MacBooku Pro M1 prostě úplně říct nelze.

O tom, že po výkonnostní stránce nemůžeme u 13″ MacBooku Pro sledovat oproti MacBooku Air M1 velké rozdíly, se můžeme přesvědčit i ve výkonnostních testech. V testu CPU aplikace Geekbench 5 si 13″ MacBook Pro M1 vysloužil 1720 bodů za výkon na jedno jádro a 7530 bodů za výkon na více jader. Při testování GPU ve výkonnostním testu OpenCL si tohle zařízení vysloužilo 18893 bodů, v testu Metal pak 21567 bodů. Při testování v aplikaci Cinebench R23 si 13″ MacBook Pro M1 vysloužil 1495 bodů u výkonu na jedno jádro a 7661 bodů u výkonu na více jader. Nezapomněli jsme ani na testování SSD disku v rámci BlackMagic Disk Speed Test, kde jsme disku 13″ MacBook Pro naměřili 2800 MB/s pro zápis a 2930 MB/s pro čtení.

14″ MacBook Pro M1 Pro

Před několika měsíci se začaly na internetu objevovat spekulace o tom, že bychom se co nevidět měli dočkat představení nových MacBooků Pro. Fakt, že nové profesionální stroje přijdou, byl zcela jistý. Nikomu ale nesedělo to, že měl Apple u těchto strojů vrátit nazpátek původní konektivitu, a to například čtečku SD karet, HDMI konektor či nabíjecí konektor MagSafe. A světě div se, opravdu jsme se takového stroje dočkali, potažmo hned dvou – 14″ a 16″ modelu. Oba dva tyto modely se od sebe liší prakticky pouze velikostně, byť pár ostatních rozdílů byste samozřejmě našli. Základní 14″ MacBook Pro nabízí čip M1 Pro, který disponuje 8jádrovým CPU, 14jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem.

Vzhledem k tomu, že jsme měli oba modely nového MacBooku Pro k dispozici, tak jsme je samozřejmě řádně otestovali – na 14″ model jsme dokonce před pár hodinami zveřejnili recenzi na našem sesterském magazínu, viz výše. V benchmarkové aplikaci Geekbench 5 si základní 14″ MacBook Pro přišel pro 1767 bodů pro výkon na jedno jádro a pro 9948 bodů pro výkon na více jader. U testu GPU si tento model vysloužil 34782 bodů v případě OpenCL a 39345 bodů v případě testu Metal. Přesuneme-li se do aplikace Cinebench R23, tak zde získal základní 14″ MacBook Pro 1493 bodů pro výkon na jedno jádro a 7566 bodů pro výkon na více jader. Testování SSD v BlackMagic Disk Speed Test pak odhalilo rychlosti 5870 MB/s pro zápis a 5190 MB/s pro čtení.

16″ MacBook Pro M1 Pro

Posledním MacBookem, který je aktuálně v nabídce, je 16″ MacBook Pro, který Apple představil po boku 14″ modelu. Tento stroj je samozřejmě v základní konfiguraci nejdražší a jedná se tak o to nejlepší, co si aktuálně od Applu na poli jeho počítačů s vlastními procesory můžete zakoupit. Nutno zmínit, že nový 16″ MacBook Pro je už opravdu velký stroj, u kterého si uživatelé stěžují především na váhu, která dosahuje až 2,2 kilogramu. Svým způsobem se tak jedná spíše o stolní počítač, avšak stále s možností občasného přemístění. 16″ MacBook Pro je v základní konfiguraci k dispozici s čipem M1 Pro, který má 10jádrové CPU, 16jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine.

Sledujete-li pravidelně náš magazín, tak vám zajisté neunikla recenze na tento největší model MacBooku, který Apple aktuálně nabízí. I tento stroj jsme samozřejmě prohnali všemi zmíněnými programy, které jsou určené pro měření výkonu. U testu z aplikace Geekbench 5 jsme se u výkonu na jedno jádro dostali na 1780 bodů a u výkonu na více jader na 12549 bodů. V testu grafického akcelerátoru OpenCL získal 16″ MacBook Pro 38256 bodů a v testu Metal pak 40441 bodů. Po přesunutí se do aplikace Cinebench R23 se tento stroj dočkal hodnocení 1532 bodů při výkonu na jedno jádro a 12340 bodů při výkonu na více jader. A co se týče rychlosti SSD, která byla měřena v BlackMagic Disk Speed Test, tak jsme se dočkali rychlosti zhruba 6400 MB/s při zápisu a 5300 MB/s při čtení.

