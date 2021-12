Recenze Niceboy Raze 4 Origin: Základní reproduktor za slušnou cenu

V okruhu mých známých sleduji, že obliba bezdrátových reproduktorů stoupá. Jak se ale v přehlceném segmentu orientovat? Bezdrátové reproduktory už nějakou dobu recenzuji a musím říct, že společnost Niceboy je sázkou na jistotu. Je sice pravdou, že se jedná o základní reproduktory, které audiofila nepotěší, nicméně je třeba brát na zřetel, jakou cenovku tyto reproduktory mají. Do rukou se mi dostal reproduktor Niceboy RAZE 4 Origin, který láká právě na nízkou cenu a slušnou výdrž baterie.

Obsah balení a technické specifikace

Fotogalerie Niceboy raze 4 Origin (1) Niceboy raze 4 Origin (2) Niceboy raze 4 Origin (3) Niceboy raze 4 Origin (4) +2 Fotek Niceboy raze 4 Origin (5) Vstoupit do galerie

Nejprve ale nahlédněme do balení. Reproduktor dorazí, jak je již asi rok zvykem, v bíložluté krabičce. Ta nic podstatného neukazuje kromě designu reproduktoru a pár technických specifikací. V balení kromě reproduktoru Niceboy RAZE 4 Origin nalezneme taktéž manuál, který lze opět pochválit za svou věcnost a přehlednost. Dále pak USB-C konektor a audio kabel. U nakousnutých technických specifikací rovnou zůstaneme. Tento reproduktor se může chlubit Bluetooth 5.0, podporou kodeku SBC, profilů A2DP, AVRCP, HFP, výkonem 20 Wattů, frekvenčním rozsahem 70Hz až 18kHz, FM frekvencemi 87.5 MHz až 108MHz, baterií o kapacitě 2000 mAh, která zaručuje přehrávání hudby při 50% hlasitosti až 20 hodin. Samozřejmostí je také slušná certifikace, přičemž jde o IP67. Samozřejmostí je také podpora micro SD karet o kapacitě až 32GB.

Design produktu

Fotogalerie Niceboy raze 4 Origin (6) Niceboy raze 4 Origin (7) Niceboy raze 4 Origin (8) Niceboy raze 4 Origin (9) +4 Fotek Niceboy raze 4 Origin (10) Niceboy raze 4 Origin (11) Niceboy raze 4 Origin (12) Vstoupit do galerie

Design vás nikterak nepřekvapí, jelikož jste jej mohli vidět už mnohokrát. To ale neznamená, že by snad produkt byl nevzhledný. Jelikož to není první reproduktor Niceboy, který mám v ruce, mám pocit, že už jsem jej ale viděl hned několikrát. Reprák má válcovitý tvar. Horní a dolní strana je kryta podstavami s logem společnosti Niceboy. Boky jsou přirozeně kryty síťkou. Obě podstavy jsou spojeny pryží, na níž můžeme vidět tlačítka sloužící k ovládání reproduktoru a LED diodu indikující mód či stav baterie. Pod nimi pak nalezneme krytky schovávající konektory a sloty na microSD kartu. Samozřejmostí, ostatně jako u většiny reproduktorů Niceboy, je také poutko, díky kterému vám z rukou jen tak nevyklouzne. Reproduktor disponuje také technologií True Wireless (TWS), která mu umožňuje připojit se k jinému reproduktoru stejného modelu. Pokud tedy pořídíte dva, můžete mít solidní stereo.

Párování

Párování je v tomto případě velmi snadným úkonem, jelikož Niceboy pro své reproduktory nemá žádné aplikace, které by tento postup mohly „komplikovat“. Postačí tedy podržet středové tlačítko, doku neuslyšíte akustickou výzvu. V Bluetooth menu pak postačí nalézt „Niceboy Raze 4 Origin“. Po spárování se opět ozve akustická výzva a máte vyhráno. Jakmile reproduktor vypnete, spolehlivě se pak připojí k poslednímu připojenému zařízení.

Vlastní používání

Jelikož jde o reproduktor, důležitým faktem je, jak hraje. Jak už jsem zmínil v úvodu, žádný audio zážitek nečekejte. Takové reproduktory stojí několikanásobně více. Zvuk je ale za mě možné přirovnat i k dražším reproduktorům. Je příjemný, dynamický a dokážete si užít i basy. Sám používám Niceboy RAZE 4 Origin na denní bázi, jelikož hraje lépe, než reproduktory notebooku. Tento kousek samozřejmě umí hrát i dost nahlas. Při zhruba 70% hlasitosti vydržel hrát na jedné menší oslavě skoro celou noc. Výrobcem garantovaná výdrž baterie tedy jistě souhlasí. V tomto případě jsem se rozhodl otestovat i certifikaci IP67 a nechal jej přibližně 20 minut na vydatném dešti, což proběhlo naprosto bez problémů. Výše zmiňuji, že krytky jdou daleko lépe oddělit od těla. Na jednu stranu je to rozhodně dobrá zpráva, neboť u jiných reproduktorů jsem je často musel vytahovat jehlou či propiskou, což vždy úplně nejde. Těžko tedy říct, zda krytky opravdu poctivě těsní. Do vody bych jej tedy neponořil, jde ale pouze o mou spekulaci. Zároveň lze také pochválit přítomnost rádia, což rozhodně není pravidlem.

Resumé

Niceboy RAZE 4 Origin určitě nezklamal a za ty peníze rozhodně stojí. Hledáte-li základní, příjemně hrající reproduktor s opravdu slušnou výdrží baterie, je pro vás jako dělaný. Jeho cena je 1299 korun.