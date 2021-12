Recenze Amazfit GTR 3 Pro: Zkrátka povedené

Nositelné příslušenství je stále populárnější. Chytré hodinky či náramek seženete dnes již „za pár korun“, nicméně jestliže chcete na vašem zápěstí něco lepšího, hodí se nějakou tu tisícikorunu připlatit. Pokud pak jste fanoušky klasického kulatého tvaru a hranatost Apple Watch je vám proti srsti, možná byste měli zbystřit. Novou řadu hodinek nedávno oznámila i společnost Amazfit, přičemž se mi do rukou dostal jejich nejlepší model v podobě Amazfit GTR 3 Pro. Ty lákají na slušnou výdrž baterie, značné množství sportovních aktivit, skvělý displej a líbivý design. Stačí to ale oproti konkurenci?

Obsah balení a technické specifikace

Fotogalerie Amazfit GT3 Pro (13) Amazfit GT3 Pro (16) Vstoupit do galerie

Hodinky Amazfit GTR 3 Pro dorazí v černé krabičce černorůžového zbarvení. Na přední straně vidíte design hodinek a drobný výčet technických specifikací. V této krabičce se nachází ještě další bílé balení, v němž se ukrývají hodinky, nabíjecí kolébka a manuál. Více netřeba. Za mě je balení velmi líbivé a povedené. A co od těchto hodinek můžete čekat? Jedná se o chytré hodinky s Bluetooth 5.0, jejichž pýchou je AMOLED displej o úhlopříčce s rozměry 1,45“ a rozlišením 480 x 480 pixelů, což dává jemnost skvělých 331 ppi. Jas je pak skvělých 1000 nitů. Displej je navíc kryt odolným temperovaným sklem. Podpora Always-On je samozřejmostí. Tento kousek se také chlubí odolností proti vodě až do hloubky 50 metrů.

Ze senzorů zde máme vylepšený optický snímač srdeční frekvence BioTracker PPG 3.0 pro biologické sledování a snímač okysličení krve SpO2. Ze sportovních funkcí tu narazíte na měření úrovně stresu, krokoměr, měření tempa, měření vzdálenosti a monitoring spánku. Dále pak pochopitelně klasiku v podobě akcelerometru, GPS, gyroskopu a barometru. Hodinky disponují taktéž úložištěm pro vaše skladby o velikosti 2 GB. Pro tyto účely mají také reproduktor. Hudbu tedy můžete i přehrávat. Samozřejmostí je taktéž mikrofon. Jste-li v dosahu smartphonu, lze z nich volat. Velmi dobrá je taktéž výdrž baterie o kapacitě 450 mAh, jelikož při používání se dostanete až na 12 dní. Při plném používání se dostanete na skvělých 6 dní. V úsporném režimu výrobce slibuje až 30 dní. Hodinky jsou z hliníku. Pásek je vyhotoven z fluoroelastomeru a široký je 22 milimetrů. Jeho délka je 155 až 218 milimetrů. Hmotnost Amazfit GTR 3 Pro je 32 gramů.

Design

Jak již bylo řečeno, jedná se o kulaté hodinky vyhotovené z hliníku. Na první pohled jsou velmi líbivé a jde poznat, že se jedná o lepší kus. Na boční straně naleznete dvě tlačítka. Horní slouží ke vstupu do menu. Otáčením korunky se navíc budete pohybovat v operačním systému, tedy jako u Apple Watch. Spodní je programovatelné a sami si v aplikaci můžete nastavit, k čemu vám bude sloužit. Přednastaven je ale rychlý vstup ke sportovním aktivitám. Na spodní straně hodinek vidíte nabíjecí piny a senzory, které vám na první pohled toho stejně příliš neřeknou.

Fotogalerie Amazfit GT3 Pro (32) Amazfit GT3 Pro (33) Amazfit GT3 Pro (34) Amazfit GT3 Pro (35) Vstoupit do galerie

Hodinky probudíte stiskem horního tlačítka. Swipnete-li z úvodní obrazovky doprava, dostanete se k údajům o počasí, údajům o spánku, srdečním tepu, okysličení krve a aktivitách. Dalšími swipnutími se dostanete k podrobnějším informacím výše zmíněného. Hned z úvodní obrazovky tedy můžete tato data spolehlivě procházet. Swipnutím na úvodní obrazovce směrem dolů uvidíte ovládací centrum, v němž lze nastavovat režim Nerušit, Divadlo, zvuk, jas, vidět stav baterie či třeba zahájit párování se sluchátky za pomoci Bluetooth nebo zapnout baterku. Jakmile z úvodní obrazovky swipne nahoru, dostanete se k notifikacím. Ty se zobrazují s diakritikou a tu a tam ukáží ve zprávách i emoji. Stisk hlavního tlačítka vás dostane do menu, v němž lze narazit na spuštění měření srdečního tepu, SpO2, stresu. Dále můžete navolit sportovní aktivitu, prohlížet si jejich záznamy stejně jako záznamy o spánku. Narazíte tady také na kalendář či kalkulačku, barometr, kompas s výškoměrem. Zajímavá je rozhodně funkce teploměru, kdy hodinky jsou schopné měřit teplotu vašeho těla. Tedy pochopitelně v místě, kde máte hodinky.

Aplikace

Fotogalerie Amazfit GT3 Pro (1) Amazfit GT3 Pro (2) Amazfit GT3 Pro (3) Amazfit GT3 Pro (4) +12 Fotek Amazfit GT3 Pro (5) Amazfit GT3 Pro (6) Amazfit GT3 Pro (7) Amazfit GT3 Pro (8) Amazfit GT3 Pro (9) Amazfit GT3 Pro (10) Amazfit GT3 Pro (11) Amazfit GT3 Pro (36) Amazfit GT3 Pro (37) Amazfit GT3 Pro (38) Amazfit GT3 Pro (39) Vstoupit do galerie

Jak je již u podobných produktů zvykem, bez aplikace se neobejdete. Je tedy třeba stáhnout aplikaci Zepp. Zde musíte provést krátkou registraci a spárovat hodinky. Jde o jednoduchý úkon, jenž zabere pár sekund. Hlavní strana patří zdraví. Najdete zde všechny grafy, tabulky, kolečka a všemožné údaje. Přehledně, barevně. Aplikace je v tomto směru opravdu velmi povedená a nesetkal jsem se dosud s ničím, co by se jí mohlo rovnat. V kartě Profil pak můžete nastavovat záležitosti jako cíle, upomínky, ciferníky, četnost monitorování zdravotního stavu a podobně. Co se ciferníků týče, na výběr je toho vskutku dost a narazíte na pár výborných ciferníků. Vezmete-li v potaz jas a rozlišení displeje, pohled je to mnohdy vskutku nádherný. Máte zde také obchod s aplikacemi. Nepočítejte ale s ničím od třetích stran. Stáhnout do hodinek si můžete appky jako sledování úložiště, správu čištění zubů, pití vody, appku na kontrolu barvosleposti, porodního asistenta či aplikaci pro chytrou domácnost.

Vlastní používání

Fotogalerie Amazfit GT3 Pro (17) Amazfit GT3 Pro (18) Amazfit GT3 Pro (19) Amazfit GT3 Pro (20) +12 Fotek Amazfit GT3 Pro (21) Amazfit GT3 Pro (22) Amazfit GT3 Pro (23) Amazfit GT3 Pro (24) Amazfit GT3 Pro (25) Amazfit GT3 Pro (26) Amazfit GT3 Pro (27) Amazfit GT3 Pro (28) Amazfit GT3 Pro (29) Amazfit GT3 Pro (30) Amazfit GT3 Pro (31) Vstoupit do galerie

Když jsem tyto hodinky používal první den, měl jsem neustálé nutkání pozorovat displej a vyměňovat ciferníky. Vysoký jas v kombinaci s výborným rozlišením a kulatým designem hodinkám zkrátka neuvěřitelně sluší. Do hodinek si jich lze stáhnout hned několik, takže je můžete podle libosti přepínat. Displej je zde hlavním tahounem. Amazfit GTR 3 Pro také ale obsahují několik zajímavých senzorů. Já se řadím mezi jedince, kteří tyto funkce upozaďují. Je sice pěkné, že zde naleznete senzor měření saturace kyslíkem či měření hladiny stresu. Osobně tyto funkce ale vyzkouším, pokrčím rameny a více se k nim nevrátím. V mém okolí jsou ale lidé, kteří podobné vymoženosti na hodinkách skutečně potřebují.

Jelikož jsem celkem dost sportovně založen, využil jsem hodinky samozřejmě i při sportovních aktivitách. Vybrat si můžete ze zhruba 150 předinstalovaných cvičících aktivit a těžko narazíte na něco, co zde chybí. Kvalita měření je spolehlivá a zhruba odpovídá Apple Watch. Nad kvalitou měření takového e-sportu u Amazfit GTR 3 Pro mi ale visí otazník. Během cvičení pochopitelně vidíte čas, aktuální srdeční tep a spálené kalorie. Je možné také přepínat skladby. Co mi trošku vadilo je skutečnost, že odejít z režimu cvičení lze pouze za situace, kdy celé cvičení pozastavíte. Pokud tedy chcete prohlídnout notifikace, které jste nestihli, je třeba proces pozastavit, a pak se k němu vrátit. Jedná se ale pouze o maličkost. Jak je již uvedeno, v hodinkách je reproduktor, jenž pro klasické telefonní hovory postačuje. Samotné volání je bezproblémové za situace, kdy například sedíte a máte ruku na stole. Protistrana v ten moment neměla ani tušení, že „volám z hodinek“. Co se hudby týče, skladby z hodinek si asi pouštět nebudete. Ano, jde to. Ovšem zvuk je poměrně plechový, což rozhodně není výtka vzhledem k faktu, o jaké zařízení zde jde. Velmi dobrá je taktéž výdrž baterie. Hodinky jsem sundával pouze na noc, přičemž téměř každý den jsem je využil pro nějakou sportovní aktivitu. Dostal jsem se na krásných 8 dní. Budete-li mít zapnutý Always-On, výdrž bude zhruba poloviční. Trápí mě pouze jediná věc, a sice, že s nimi nezaplatíte. To je v podstatě jediná záležitost, která mi na těchto hodinkách vadí. Opravdu se obejdu bez možnosti odpovědět na zprávu na Messengeru. Hodinky ale používám pravidelně k placení, což mi zde chybělo.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Závěrem se hodí dodat, že Amazfit GTR 3 Pro jsou opravdu povedeným kouskem. Krátce se dají popsat jako chytré hodinky s dlouhou výdrží baterie, perfektním displejem a pokročilejšími senzory. Nevěřil bych, že se mi tak moc zalíbí nějaké hodinky mimo Apple Watch. Skvělé příslušenství.

Slevový kód

Běžná cena těchto hodinek je 4990 korun. Prvních deset nejrychlejších ale po zadání kódu „AmazfitLSA“ získá slevu 500 korun. Výsledná cena tedy bude 4490 korun.

Hodinky Amazfit GT3 Pro zakoupíte zde