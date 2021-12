Přesně před 49 lety stanul naposledy člověk na Měsíci

Let Apolla 17 byl posledním vesmírným letem, během kterého stanul člověk na Měsíci. Zároveň šlo o poslední let programu Apollo. Mise začala 7. prosince 1972 v 5:33 UTC startem rakety Saturn V z mysu Canaveral Kennedyho vesmírného střediska. Posádku tvořili Eugene A. Cernan (velitel letu), Ronald Evans (pilot velitelského modulu), Harrison Schmitt (pilot lunárního modulu).

Cílem mise bylo pochopitelně přistání na Měsíci, k čemuž došlo 11. prosince 1972 v údolí Taurus-Littrow v Mare Serenitatis. V lunárním modulu byli Eugene A. Cernan a Harrison Schmitt, kteří na povrchu naší přirozené družice strávili celkem 75 hodin. Během této doby uskutečnili tři výstupy, které trvaly celkem 22 hodin a 4 minuty. Za tuto dobu prozkoumali téměř 34 kilometrů údolí Taurus-Littrow. Hlavní náplní výstupů byl sběr hornin, kterých dovezli na Zemi celkem 110,5 kilogramů. Během návratu na Zemi učinil Ronald Evans výstup do otevřeného vesmíru, během něhož vyjmul z kamery na plášti Apolla 17 kazety. Velitelský modul dopadl 19. prosince 1972 do Tichého oceánu, čímž byla mise ukončena. Zajímavostí je, že Eugene A. Cernan měl během výstupu na Měsíc u sebe československou vlajku, což byl symbol k jeho vztahu k předkům, kteří od nás pocházeli. Vlajku poté věnoval Astronomickému ústavu AV ČR v Ondřejově. Dalším zajímavým faktem je, že po startu posádka pořídila známou fotografii Země, jež byla nazvána jako Modrá skleněnka. Vyfotografována byla ze vzdálenosti 45 tisíc kilometrů a vidět ji můžete pod odstavcem. Kdyby vás tento let zajímal více, pod odstavcem rovněž naleznete odkazy na dokumenty.