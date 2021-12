Podívejte se, jak bude skutečně vypadat Cybertruck. Od konceptu se dost liší

Už je to více než dva roky od představení Cybertrucku, tedy futuristicky designovaného elektromobilu od americké společnosti Tesla. Představení proběhlo během velké show, která se ale neobešla bez faux-pas. Řeč je pochopitelně o testování nerozbitnosti skel, které Muskovi ten večer opravdu nevyšlo. Hned za pár dní bylo ovšem obdobným způsobem demonstrováno, že sklo skutečně v krizových situacích obstojí.

Tehdy bylo také řečeno, že se bude prodávat ve třech verzích. Nejlevnější z nich měl vyjít na 39 900 dolarů. Na jedno nabití ujede prý 400 kilometrů, utáhne 3,5 tuny a z 0 na 100 zrychlí za 6,5 vteřiny. Prostřední model bude osazen dvěma elektromotory, které nabídnou dojezd 480 kilometrů. Vůz utáhne 4,5 tuny a do prodeje měl jít za 49 990 dolarů. Nejvýkonnější varianta utáhne 6,3 tuny. Z 0 na 100 zrychlí za 2,9 vteřiny a nabídne skvělý dojezd 800 kilometrů na jedno nabití. Cena měla být 69 900 dolarů. Na konferenci rovněž padlo, že do masové výroby má Cybetruck jít na konci roku 2021. Jak víme, nic takového se neděje. Ostatně i původně zmiňované ceny s nejvyšší pravděpodobností porostou. Tesla v posledních měsících zdražovala, a tak nastala kuriózní situace, kdy ještě nevyráběný Cybetruck byl s cenovkou 39 900 dolarů nejlevnějším elektromobilem v nabídce Tesly. Tak snad Cybetruck dorazí k prvním zákazníkům v roce příštím s co možná nejmenším navýšením ceny.

I když není tento vůz ještě ve výrobě, spekulace se kolem něj neustále šíří. Sám Elon Musk několikrát tvrdil, že představený design Cybertrucku není finální a lidé se dočkají ještě několika novinek. Nedávno byl dokonce konkrétní a řekl, že novinky ohledně tohoto elektromobilu zmíní v příštím roce během hovoru s akcionáři. Jak se ale zdá, střípky deklarovaných změn můžeme vidět už nyní, tedy alespoň ty designové. Na facebookové skupině Majitelé a příznivci elektromobilů v ČR / SK se objevily fotografie, jež ukazují první větší změnu, kterou je obrovský stěrač na předním skle. Z dálky by si člověk mohl myslet, že jde o násadu od smetáku. Bude jistě zajímavé sledovat jej během práce. Podívat se na něj můžete na boku tohoto odstavce. Sledujete dění okolo Tesly?