YouTuber poslal AirTag do Severní Korei. Podívejte se, jak jeho nápad dopadl

Když Apple na začátku letošního roku světu odhalil své lokalizátory AirTags, nevědomky tím spustil velmi zajímavou vlnu nejrůznějších experimentů zaměřených na sledovací schopnosti tohoto produktu. Pár z nich se pak dá označit přinejmenším za bizarní, jelikož se točily třeba kolem posílání AirTagů do Severní Korei, která za přátelskou zemi tak úplně považovat nelze. A právě do Severní Korei se nyní rozhodl už podruhé poslat svůj AirTag i youtuber vystupující na kanále MegaLag. Jeho první pokus totiž dopadl nezdarem a youtuber se chtěl proto nyní přesvědčit, zda se jednalo o ojedinělou záležitost, či zda je s doručováním balíčků do Severní Korei obecně problém. Na výsledek se můžete podívat ve velmi zajímavém videu níže, jelikož vám dá o celé záležitosti daleko lepší informace než jakýkoliv text.

O příchodu lokalizátorů AirTag se začalo spekulovat již před několika lety díky spoustě úniků informací, ale i indíciím v kódu operačních systémů Applu. Ten pak měl tento produkt odhalit již loni a dokonce i předloni, avšak kvůli pandemii koronaviru a výrobním problémům o rok později se nakonec rozhodl, že jeho představení odloží až na letošek. A jak se zdá, udělal velmi dobře. AirTagy se totiž těší od svého představení extrémní oblibě, která se zprvu projevila například na jejich velmi špatné skladové dostupnosti. Vzhledem k jejich funkčnosti a nízké ceně se však velkému zájmu o ně vlastně nelze vůbec divit.

