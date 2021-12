Příchod hned tří generací Apple Watch příští rok potvrzen dalším zdrojem

Rok 2022 by měl být na nové Apple Watch skutečně bohatý. Vyplývá to alespoň z čím dál většího množství úniků, dle kterých má Apple přichystány hned tři modelové řady, které by rád světu představil. Dvě z nich už jablíčkáři znají, jednu však bude úplnou novinkou.

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že z dodavatelského řetězce Applu prosákly informace o příchodu Apple Watch Series 8, SE a zbrusu nového odolného modelu v průběhu příštího roku. Tytéž informace pak před pár hodinami potvrdil i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, který však víceméně jen zopakoval to, co jsme zaslechli již dříve. U odolných Apple Watch tedy můžeme počítat například s robustnějším tělem, které by mělo vydržet daleko silnější nárazy či odření, model SE bude zase pomyslným recyklátem letošních Apple Watch Series 7 a nové Series 8 zřejmě nabídnou pár nových senzorů pro monitoring zdraví například ve formě neinvazivního glukoměru.

Poměrně zajímavé je pak to, že zatímco krátce po odhalení Apple Watch Series 7 se počítalo s tím, že hranatý design hodinek je odsunut na příští rok, nyní to vypadá, že tomu tak úplně nebude a že si chce Apple v nejbližší budoucnosti zachovat u Apple Watch zaoblené hrany. Vyloučit se nicméně nedá ani to, že příští rok ostré hrany dorazí, ale analytici je nechtějí opět předpovídat s předstihem, jelikož by se mohli spálit stejně jako v letošním roce. V tomto směru tak bude lepší skutečně vyčkat až na druhou půlku příštího roku, kdy se všech modelů Apple Watch dočkáme na některé z prezentací.

