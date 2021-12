S iPhony SE se v následujících letech roztrhne pytel

Přestože ještě před zhruba dvěma roky se zdály iPhony SE jako zcela mrtvé produkty, jelikož se Apple po uvedení první generace tohoto telefonu příliš neměl k odhalení další, opak je pravdou. Druhé generace iPhonu SE jsme se totiž dočkali již na začátku loňského roku s tím, že další má Apple v plánu odhalit v roce 2022 a další pak hned v roce 2023. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Ming-Chi Kua.

Zdroje pocházející přímo z dodavatelského řetězce Applu tvrdí, že na příští rok má Apple v plánu uvedení 4,7” modelu s vyšším výkonem, RAM pamětí, úložištěm či podporou 5G, přičemž to vše bude zabaleno do kabátku iPhonu 8 nebo chcete-li SE 2. generace. O rok později má pak světlo světa spatřit model s o poznání větší úhlopříčkou, který by mohl teoreticky vycházet z iPhonu XR. I u něj se totiž počítá s nasazením LCD displeje a jelikož se zatím Apple u řad SE držel vždy jednak recyklovaného těla a jednak jednoduché fotosoustavy, je poměrně pravděpodobné, že sáhne ve snaze vytvořit telefon co možná nejlevněji k té nejjednodušší variantě.

Co se týče termínu odhalení, v obou případech počítají dodavatelé Applu s tím, že se tak stane na začátku daného roku – tedy v prvním čtvrtletí 2022 a 2023. Přesně v tomto termínu totiž Apple odhalil v minulosti i první a druhou generaci iPhonu SE a bylo by proto poměrně překvapivé, kdyby se tentokrát zachoval jinak. Poměrně jasno je pak i ohledně ceny. Vzhledem k tomu, že první i druhá generace stála podobně, dá se očekávat, že i třetí a čtvrtá generace bude oceněna na částku pohybující se kolem 12 až 14 tisíc korun.

