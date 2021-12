Mobilní MOBA hru ze světa Pokémonů si vyzkoušely už desítky milionů hráčů

Vypadá to, že se kultovním Pokémonům na mobilních zařízeních extrémně daří. Tah japonského Nintenda propůjčit slavnou licenci určitým vývojářům a rozšířit tak svou působnost i na jiné platformy, než jsou pouze vlastní konzole společnosti, se ukazuje jako jedno z nejlepších rozhodnutí, co firma mohla udělat. Po úžasném úspěchu Pokémon Go, který pokračuje i pět let od původního vydání, se nyní chlubí svými čísly i nedávno vydaná MOBA Pokémon Unite. Tu si podle marketingové firmy Sensor Tower vyzkoušelo na svých mobilních zařízeních již přes padesát milionů hráčů. Obrovské číslo přitom odráží nejen fakt, že jsou kapesní příšerky stále populární, ale i to, že jde o velmi kvalitní, vybalancovanou hru.

Hra dokázala metu pokořit čtyři měsíce od svého vydání. Je ale nutné dodat dvě skutečnosti. Jednak to, že jde o součet stažení na všech platformách (kromě iOS se tedy počítají i hráči z Androidu a Switche), a jednak fakt, že během prvních sedmi dní od vydání už Pokémon Unite hlásilo přes třicet milionů stažení. Růst tak evidentně rychle zpomalil. Vývojáři, a ani hráči, si však nemůžou na takové maličkosti stěžovat. Pokémon Unite pravidelně dostává nový obsah ve formě postupně představovaných Pokémonů a nezdá se, že by aktualizace v nejbližší době měly skončit. Jestli si hru chcete sami vyzkoušet, můžete si ji zdarma stáhnout z App Storu.