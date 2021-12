7 aplikací na Mac, pomocí kterých můžete zdokonalit rychlost a přesnost psaní

Pro nás, jakožto redaktory, je nesmírně důležité, abychom psali rychle, ale zároveň přesně a kvalitně. Takových povolání, ve kterých potřebujete umět jednoduše dobře psát, existuje rozhodně více. A co si budeme nalhávat, v dnešní době se počítače, potažmo klávesnice, využívají v prakticky všech firmách, takže rozhodně není na škodu umět rychle a přesně psát. Samozřejmě můžete psaní na klávesnici neustále zdokonalovat přímo v praxi, pokud chcete ale vidět výsledky rychleji, tak můžete využít speciální aplikace, které vám pomohou. V tomto článku se tak společně podíváme na 7 aplikací, díky kterým můžete zlepšit vaše psaní na klávesnici.

Typing Fingers LT

Pokud hledáte skvělou aplikaci, díky které se mohou naučit psát na klávesnici především vaše děti, tak se vám bude líbit aplikace Typing Fingers LT. Právě tato aplikace patří ve svém oboru mezi jednu z nejlepších a nejpopulárnějších. Na začátku tohoto odstavce jsme sice uvedli, že je určená především pro děti, to ale neznamená, že ji dospělí nevyužijí – ba naopak. V této aplikaci první čtyři lekce strávíte učením se toho, jak položit prsty na klávesnici, až poté se vrhnete na věc. Kromě učení psaní na klávesnici můžete zlepšit také svůj posed u počítače, a to díky tipům. Typing Fingers LT je plné barev a zajímavých zvuků. Aplikace je k dispozici zdarma, můžete si ale zaplatit prémiovou verzi.

Typing Fingers LT stáhnete zde

Animal Typing Lite

Další aplikací, díky které se naučí lépe psát především vaše děti, je Animal Typing Lite. I tato aplikace nabízí pěkné a barevné prostředí. Kromě klávesnice se ve spodní části obrazovky zobrazují také prsty, díky kterým se můžete při psaní podívat, jak byste je měli mít správně rozložené. Jak už název aplikace napovídá, tak v ní narazíte především na různá zvířata. Animal Typing Lite vás postupně odměňuje za rychlost a přesnost. V každé lekci začínáte jako nejpomalejší zvíře, pokud ale budete dostatečně rychlí a přesní, tak se rázem změníte v rychlejší zvíře – ze šneka se tak může stát gazela. První čtyři lekce jsou zdarma, další je nutné zakoupit.

Animal Typing Lite stáhnete zde

The Vehicles Typing

Má vaše dítě rádo auta a vše, co má motor? Pokud jste si odpověděli kladně, popřípadě pokud zvířátka jednoduše nejsou to pravé ořechové, tak můžete vašemu dítěti stáhnout aplikaci The Vehicles Typing. V rámci této aplikace jedete autem po silnici a postupně v dálce vidíte balóny, díky kterým může auto jezdit. Vaším úkolem je, abyste se autem samozřejmě dostali až do cíle, tedy na konec lehce. Zmíněné balóny pak mají různé barvy, které reprezentují prsty. Jednoduše tak zjistíte, kterými prsty se píšou jednotlivá písmena. The Vehicles Typing může využívat více uživatelů najednou, a to díky možnosti uložení vícero pozic. Aplikace je zdarma, za rozšířené lekce je ale nutné zaplatit.

The Vehicles Typing stáhnete zde

Master of Typing

Předchozí zmíněné aplikace byly určené především pro děti. Nyní už se dostáváme k takovým aplikacím, které už jsou určené pro „dospěláky“. Mezi jednu z populárních aplikací, která dokáže zlepšit vaši přesnost a rychlost při psaní, je Master of Typing. V prvních lekcích začínáte u psaní jednotlivých hlásek, postupně se překoušete až ke slovům a větám. Po každé lekci si můžete zobrazit detailní statistiky, díky kterých můžete sledovat váš případný posun. Několik základních lekcí v této aplikaci získáte zdarma. Pokud vás Master of Typing nadchne, můžete si zaplatit rozšíření v podobě dalších lekcí.

Master of Typing stáhnete zde

Typist

Patříte mezi naprosté začátečníky a hledáte jednoduchou aplikaci, pomocí které se naučíte dobře psát na klávesnici? Pokud ano, tak je přesně pro vás určená aplikace Typist. Tato aplikace každopádně není určená jen a pouze pro začátečníky, jelikož kromě jednoduchých lekcí v ní najdete i pokročilé lekce, u kterých se můžete zapotit. Začít můžete o standardních lekcí, ve kterých si natrénujete psaní jednotlivých písmen, později se můžete vrhnout do psaní textů. K dispozici je ale samozřejmě více typů lekcí. Po skončení lekce si můžete veškeré vaše statistiky psaní zobrazit v pravém dolním rohu – nechybí stisknutí za minutu, rychlost psaní, počet chyb a časové údaje.

Typist stáhnete zde

Type to Learn

U předchozí aplikace Typist jsme si řekli, že se jedná o jednoduchou aplikaci, díky které se můžete naučit psát. Jestliže ale hledáte ještě jednodušší aplikaci, tak je přesně pro vás určená aplikace Type to Learn. Tato aplikace je oproti ostatním zmíněným zdarma, a to v plném rozsahu – nemusíte tedy nic dokupovat. Pravdou ale je, že Type to Learn není určený pro začátečníky, ale pro pokročilé, kteří už znají základy a chtějí se pouze procvičit, popřípadě zobrazit různé statistiky. Do Type to Learn si můžete vložit vlastní text, popřípadě si jej můžete nechat vygenerovat. Při psaní si můžete zobrazit různé statistiky – konkrétně rychlost a přenost.

Type to Learn stáhnete zde

Keyboard Virtuoso Light

Řadíte se mezi začátečníky a máte zájem o zlepšování svých psacích dovedností? Pokud ano, bude se vám líbit Keyboard Virtuoso Light. V této aplikaci je k dispozici 20 základních lekcí, které musíte splnit, abyste se dostali dál. Následně se musíte prokousat ostatními lekcemi, a to od startu až do cíle, abyste si odemkli lekce další. U každé lekce se vám na začátku objeví maximální počet chyb, který nesmíte překročit, abyste se dostali do další lekce. Prvních 10 lekcí je k dispozici zdarma, další si musíte zaplatit. Pokud tak učiníte, tak ale získáte perfektní aplikaci, která stojí za to.

Keyboard Virtuoso Light stáhnete zde