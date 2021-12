Tipy na vánoční dárky pro uživatele Apple produktů

Vánoce pomalu klepou na dveře a právě nyní máte poslední příležitost pro pořízení vánočních dárků. Jestliže ale stále nevíte, co byste měli pro své nejbližší vybrat, nezoufejte. Přinášíme vám totiž rozsáhlý seznam tipů, kterými jednoznačně potěšíte každého uživatele jablečných produktů. Pojďme se tedy společně podívat na pár zajímavých produktů.

Bezdrátová nabíječka Hoco CW24

Budoucnost je bezdrátová. Přesně to se týká i nabíjení telefonů, které už dnes lze řešit prostřednictvím bezdrátových nabíječek, kdy jen stačí telefon položit na podložku a on se už sám začne napájet. Úžasným doplňkem ve výbavě každého jablíčkáře se proto může stát model Hoco CW24. Tato bezdrátová nabíječka si totiž dokáže poradit s nabíjením až tří zařízení najednou, kdy konkrétně zvládne napájet nejen iPhone, ale zároveň i Apple Watch a AirPods (s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem). Potěšit navíc dokáže i minimalistický design, čímž nabíječka skvěle ozdobí pracovní desku. Do elektrické sítě se nabíječka připojuje prostřednictvím univerzálního USB-C konektoru a zvládne obsloužit všechna zařízení s podporou bezdrátového standardu Qi.

Hoco CW24 zakoupíte za 999 Kč 799 Kč zde

Dotykový stylus ESR Digital Stylus

Jestliže ve svém okolí máte uživatele iPadu, který by uvítal nějaký kvalitní stylus, zbystřete. V takovém případě by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout populární kousek ESR Digital Stylus, který dokáže skvěle zastoupit klasickou Apple Pencil. Tohle digitální pero totiž umožňuje ovládat iPad (i iPhone či Android) podstatně precizněji s bleskově rychlou odezvou, což může přijít vhod například studentům, kreativním jedincům a dalším. Zároveň dokáže potěšit i výdrž baterie. Na jedno nabití totiž pero funguje až deset hodin, přičemž v pohotovostním režimu vydrží až 30 dní. Zároveň je k dostání i v černém provedení zde.

ESR Digital Stylus zakoupíte za 849 Kč zde

Ring Light Hoco LV03

Hledáte dárek pro někoho blízkého, kdo zároveň vytváří obsah na sociálních sítích? Jestli ano, mohla by vás zaujmout vychytávka v podobě ring light osvětlení Hoco LV03. Jedná se o klasický kruhový LED ring light, s jehož pomocí lze velice snadno nasvítit daného člověka pro natáčení videí. Zároveň se jedná o kompletní set, ve kterém mimo produktu naleznete i stativ, držák na telefon a bezdrátovou spoušť. Potěšit zároveň dokáže i skladnost, nízká hmotnost a možnost nastavení teploty osvětlení v rozsahu od 3 tisíc až do 6500 K. Dálková spoušť pak funguje skrze bezdrátový standard Bluetooth.

Hoco LV03 zakoupíte za 799 Kč 519 Kč zde

Přenosný projektor YG300 LED

Skvělým dárkem se může stát i přenosný mini projektor YG300 LED, který díky svým malým rozměrům lze brát na jakékoliv cesty a následně s jeho pomocí promítat filmy. To dokáže až do rozlišení Full HD (1920 x 1080 pixelů), kdy už jen stačí bílá zeď a můžete promítat. Rozměry konkrétně činí 126,4 x 85,8 x 47,7 milimetrů a určitě potěší i možnost připojení sluchátek skrze 3,5mm jack konektor, HDMI kabelu, paměťové karty a USB příslušenství. Spotřeba navíc činí pouhých 10 až 24 Wattů.

YG300 LED zakoupíte za 1 699 Kč 1 599 Kč zde

Kabel pro iPhone Nonda Super Duty Cable

Kabelů pro iPhone není nikdy dost, což platí dvakrát tolik u těch kvalitních. Přesně proto v našem seznamu nesmí chybět ani kvalitní USB-A/Lightning kabel Nonda Super Duty Cable, který dokáže potěšit odolnou konstrukcí s nylonovým oplétáním a oficiální certifikací MFi (Made for iPhone). Jeho délka pak činí 120 centimetrů a dokonale dokáže posloužit nejen pro napájení jablečných telefonů, ale i pro jejich případnou synchronizaci s počítačem. Samozřejmě jej lze využít i pro jablečné tablety iPad.

Nonda Super Duty Cable zakoupíte za 649 Kč 399 Kč zde

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Tripod Devia Tripod Selfie Stick

Na nejrůznější výlety a dovolené je fajn mít k dispozici kvalitní selfie tyč či tripod. Obě tyto role dokonale zastává multifunkční produkt Devia Tripod Selfie Stick, na který už jen stačí připevnit telefon a můžete se vrhnout do akce. Potěšit navíc dokáže i odolná a lehká konstrukce z ABS a teleskopická tyč z hliníku. Tento kousek lze díky drobným rozměrům jednoduše sbalit na cesty a mít jej vždy po ruce. Samozřejmě nechybí ani bezdrátová Bluetooth spoušť.

Devia Tripod Selfie Stick zakoupíte za 749 Kč zde

Pouzdro Karl Lagerfeld pro AirPods 3

Pokud si někdo ve vašem okolí udělal radost novými AirPods 3, anebo víte, že je dostane pod stromečkem, co takhle k nim rovnou přibalit i kvalitní pouzdro Karl Lagerfeld? Konkrétně se jedná o luxusní silikonové ochranné pouzdro, které jablečná sluchátka ochrání před nejrůznějšími škrábanci a nárazy. Skvělým doplňkem je také očko pro případné připnutí kovové karabiny, což lze vzápětí využít pro připnutí sluchátek například k poutku u kalhot. Pouzdru samozřejmě nechybí ani výřez pro napájecí konektor. V nabídce ale samozřejmě naleznete i desítky dalších pouzder pro ostatní AirPody. V rámci současných výprodejů je navíc pořídíte za pakatel.

Pouzdro Karl Lagerfeld pro AirPods 3 zakoupíte za 399 Kč zde

Nabíječka & držák Devia Gravity Wireless Charger

Ve výbavě žádného řidiče by pak rozhodně neměl chybět praktický držák pro iPhone do auta. V dnešní době už jsou ale k dispozici i takové držáky, které zároveň fungují jakožto bezdrátové nabíječky, což právě na cestách přijde více než vhod. Skvělým kandidátem je model Devia Gravity Wireless Charger. Ten stačí dát do mřížky ventilace, připojit kabel do konektoru/nabíječky v zapalování a následně už k němu jen upevnit telefon. Díky tomu už řidič nemusí mít strach, že se mu při zapnuté navigaci vybije jeho iPhone.

Devia Gravity Wireless Charger zakoupíte za 599 Kč 499 Kč zde

Milánský tah pro Apple Watch

Obrovská výhoda Apple Watch spočívá v tom, že u nich lze velice snadno a rychle vyměnit řemínek. Prakticky okamžitě se tak uživatel může připravit například na běh díky silikonovému řemínku, anebo naopak do společnosti. V takovém případě je skvělou volbou takzvaný milánský tah, který kombinuje minimalismus a eleganci do jednoho, a to primárně díky svému kovovému provedení. Tento model konkrétně určen pro jablečné hodinky s 42/44/45mm pouzdrem, avšak v nabídce řemínku Apple Watch opět naleznete řadu dalších variant.

Devia Milanese Black zakoupíte za 449 Kč zde

MagSafe powerbanka Karl Lagerfeld

Řada iPhone 12 přinesla velice zajímavou novinku v podobě MagSafe. Konkrétně se jedná o několik magnetů v zádech telefonu, díky kterým lze snadně „přicvaknout“ podporované příslušenství, anebo tuto technologii rovnou využít pro bezdrátové nabíjení. Přesně díky tomu je možné v případě iPhonů 12 a iPhonů 13 použít takzvanou MagSafe powerbanku, s jejíž pomocí lze rychle dobít telefon. Největší výhodou je bezesporu celková jednoduchost, kdy malinký produkt stačí jednoduše „přicvaknout“ k zádům smartphonu a nabíjení automaticky započne. Tato powerbanka konkrétně nabíjí výkonem 5 W a nabízí kapacitu 3 tisíce mAh.

Karl Lagerfeld Outline Magnetic zakoupíte za 1 079 Kč zde