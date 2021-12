5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (29. 11. – 5. 12. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

MIlujete dinosaury a je vaším snem postavit si vlastní dinosauří park? Pak vás zaručeně bude bavit hra Dino Tycoon – 3D Building Game. V této hře budete procházet rozhlehlý ostrov a objevovat zde nové druhy dinosaurů, tím ale vaše práce nekončí. Budete se muset také postarat o návštěvníky parku a o to, aby váš park patřičně prosperoval.

Fotogalerie Dino Tycoon 1 Dino Tycoon 2 Dino Tycoon 3 Dino Tycoon 4 Vstoupit do galerie

Váš úkol ve hře s názvem They Are Coming! je jasný – budete muset porazit všechny své nepřátele a bezpečně jim utéci. Nebude to ani v nejmenším jednoduché, protože obtížnost hry se bude postupně zvyšovat, a vy budete muset časem čelit mnohem vyššímu počtu nepřátel. Jak dlouho vydržíte hrát?

Fotogalerie They Are Coming 2 They Are Coming 3 They Are Coming 4 They Are Coming 5 +2 Fotek They Are Coming 6 Vstoupit do galerie

Pokud patříte mezi věrné fanoušky netflixového seriálu Stranger Things, pak byste si v žádném případě neměli nechat ujít ani hru Stranger Things: 1984. Vychutnejte si akční dobrodružství v okouzlujícím retro hávu, prozkoumejte tajuplné městečku a pusťte do řešení celé řady různých zapeklitých hádanek. Zvládnete úspěšně projít celou hrou?

Fotogalerie Stranger Things 1984 1 Stranger Things 1984 2 Stranger Things 1984 3 Stranger Things 1984 4 +2 Fotek Stranger Things 1984 5 Vstoupit do galerie

Ve hře Garden Run vás čeká zběsilý a dobrodružný útěk krajinou, plnou okouzlujících zahrad. Dejte si ale pozor – do cesty se vám totiž budou vytrvale stavět nejrůznější překážky v podobě ostrých trnů, a spousty dalšího. Chcete si nechat odemknout další úroveň hry zcela zdarma? Pak vám nezbývá nic jiného, než nasadit všechny vaše síly a posbírat v předchozí úrovni tři hvězdy.

Fotogalerie Garden RUn 1 Garden RUn 2 Garden RUn 3 Garden RUn 4 +2 Fotek Garden RUn 5 Vstoupit do galerie

Cube Master Plus je zábavná hra s pestrobarevnou a lákavou trojrozměrnou grafikou, která vás zaručeně zabaví na dlouhé desítky minut. V Cube Master Plus bude vaším úkolem správným způsobem zkombinovat kostky, které se budou postupně objevovat na displeji vašeho iPhonu. Začínáte na poměrně nízkých číslech, úroveň hry se ale bude postupem času patřičně zvyšovat.