Apple dodavatelům: Lidem už se nechce čekat, zájem o iPhony 13 začne klesat

Nic netrvá věčně. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky popsat současný zájem jablíčkářů o iPhone 13 (Pro). Ten je sice v současnosti naprosto enormní, Apple však již své dodavatele upozornil na to, že očekává jeho pokles a to i přesto, že by se měla dostupnost telefonů díky navýšení výrobních kapacit velmi slušně zlepšit.

Důvod blížícího se ochabnutí poptávky po iPhonech 13 (Pro) je vcelku jednoduchý. Telefony jsou zkrátka tři měsíce po svém odhalení již svým způsobem “staré” a mnozí uživatelé, kteří nemají vidinu jejich dodání v nejbližších dnech či týdnech se proto rozhodli, že tuto řadu zkrátka přeskočí a počkají raději až na iPhony 14. Ačkoliv se může zdát tato strategie přinejmenším jako zvláštní, je třeba brát v potaz to, že pro mnohé jablíčkáře je extrémně důležité mít nový iPhone co nejdříve jeho vydání a tudíž je jasné, že čekat na něj dlouhé týdny či měsíce je pro ně extrémně demotivující.

Prodejní propad iPhonů 13 (Pro) je pro Apple bezesporu extrémně demotivující, jelikož měl u této řady nakročeno k překonání všech prodejních rekordů. Vinou nedostatku komponentů i celosvětové pandemie koronaviru však nakonec tento svůj cíl prakticky 100% nesplní. Zda se budou podobnému zájmu těšit i iPhony 14 příští rok je pak v současnosti velmi těžké předpovídat.

