Ulož.to rozdává očkovaným proti COVID-19 zcela zdarma 20 GB kreditu

Cloudové úložiště Ulož.to spustilo akci na podporu očkování. Každého uživatele, který se prokáže QR kódem potvrzujícím očkování, odmění provozovatelé kreditem na rychlé stahování v objemu 20 GB.

„Rozhodli jsme se odměnit všechny zodpovědné lidi, kteří svým očkováním přispívají k poražení pandemie Covid-19. Věříme, že tato pozitivní motivace k očkování přispěje ke zvýšení celkové proočkovanosti obyvatel. Zároveň bychom rádi inspirovali i další firmy a podnikatele v České republice, aby se k této formě motivace přidali. Lidé mají rádi odměny a pokud bude seznam dárků, slev a benefitů pro očkované dlouhý, může skutečně jít o podstatný motivační impuls“ říká Jan Karabina, výkonný ředitel Ulož.to cloud.

Na odměnu za očkování má nárok každý uživatel Ulož.to, který se přihlásí ke svému účtu a nahraje pro ověření potvrzovací QR kód platného očkování z Česka nebo Slovenska. Je dokonce možné nahrát i více kódů, například od dalších členů rodiny, a odměnu si tak znásobit. Každý QR kód lze samozřejmě použít pouze jednou.

„Nejde o nový nápad. V západních zemích je tento model běžným motivačním nástrojem i v soukromém sektoru. Firmy rozdávají koblihy, pivo, nebo vouchery. To, čemu jsme museli věnovat pozornost, je ochrana osobních údajů. Neukládáme žádná data, která při kontrole QR kódu získáme. Toto řešení jsme připraveni bezúplatně sdílet s každou společností, která se k této akci přidá“ dodává Stanislav Pacan, technický ředitel společnosti. „Nechtěli jsme jen čekat a stěžovat si, že vláda dělá málo. Věřím, že jakákoliv podpora těm, kteří se nechávají očkovat, je v tuhle chvíli dobrá věc, a tak se prostě snažíme udělat to málo, co můžeme“ uzavírá Karabina.

