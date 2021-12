5 tipů a triků pro zprovoznění nového iPhonu z iOS 15, o kterých byste měli vědět

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete smazat starý iPhone a začít využívat ten nový. Nejčastěji samozřejmě k takové akci dochází tehdy, pokud si uděláte radost a pořídíte si nový jablečný telefon, kromě toho se v ní ale můžete ocitnout tehdy, kdy odevzdáte svůj iPhone do servisu a dostanete náhradní kus. Apple se snažil celou cestu od smazání starého iPhonu až po kompletní nastavení toho nového udělat co možná nejjednodušší a z mé vlastní bohaté zkušenosti mohu říct, že se mu to rozhodně povedlo. Jablečná společnost se každopádně nadále snaží proces přechodu na jiný iPhone co možná nejvíce zjednodušit, což je rozhodně skvělé. Pojďme se společně v tomto článku podívat, s jakými novými možnostmi přišla v iOS 15.

Ú Úvod 1 Dočasné úložiště na iCloudu 2 Co se starým zařízením? 3 Přepracované rozhraní pro reset 4 Jednoduché stažení aplikace Přechod na iOS 5 Zdokonalený přenos dat z Androidu Další stránka Stránka 0 / 5