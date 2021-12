Apple Watch mají novou konkurenci. Huawei Watch GT 3 lákají na 14denní výdrž a sluchátka zdarma

Komerční sdělení: Už na konci minulého měsíce představil Huawei nové Watch GT 3. Svým způsobem jde o konkurenci Apple Watch a zároveň alternativu pro všechny, co upřednostňují hodinky s kruhovým ciferníkem a klasickým vzhledem. Třetí generace hodinek od Huawei nyní zamířila na českém trhu do předprodeje. Pokud si ji stihnete předobjednat do konce týdne, dostanete k ní jako dárek bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 4i.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Stylový design, nové funkce, 14denní výdrž

Nutno uznat, že Huawei Watch GT 3 se povedly, obzvlášť po designové stránce vypadají hodinky skutečně prémiově. Tělo z nerezové oceli spolu s koženým nebo ocelovým řemínkem zajišťují hodinkám stylový, ale minimalistický design. Na výběr je mezi menší 42mm a větší 46mm variantou, které se liší hlavně velikostí AMOLED displeje. Novinkou je také postranní otočná korunka s haptickou odezvou, která nyní slouží i k ovládání.

Nicméně i z hlediska funkcí mají nové Watch GT 3 čím zaujmout. Potěší přesnější GPS se systémem 5 satelitů, vylepšeným monitorem srdeční aktivity, celodenním měřením kyslíku v krvi (SpO2) a nově také měřením teploty pokožky. Hodinky můžete použít i pro vyřízení hovorů, jelikož disponují reproduktorem a mikrofonem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Na jedno nabití vydrží Watch GT 3 46mm velmi slušných 14 dní, menší verze pak 7 dní. Novinkou je také podpora jakékoli bezdrátové nabíječky, případně reverzního nabíjení skrze telefony Huawei. A samozřejmostí je kompatibilita nejenom s Androidem, ale také s iOS skrze aplikaci Huawei Health.

Huawei Watch GT 3 se sluchátky zdarma

Předobjednat si nové Huawei Watch GT 3 můžete už nyní. Pokud to stihnete do neděle 5. prosince, dostanete k hodinkám zdarma sluchátka FreeBuds 4i v hodnotě 1 490 Kč. Cena Watch GT 3 startuje na 6 890 Kč u 42mm i 46mm. Na výběr je mezi černou, stříbrnou a zlatou variantou, které se liší i dodávaným řemínkem.