Vydání Swift Playgrounds 4 se blíží, někteří vývojáři si jej už mohli vyzkoušet

Letošní vývojářská konference WWDC se netočila jen kolem představení nových verzí operačních systémů Applu, ale taktéž kolem odhalení nové verze aplikace Swift Playgrounds, která slouží k výuce dětí i dospělých v programování v jazyce Swift, který si svou premiéru odbyl v roce 2016. Až doposud sice držel Apple nový Swift Playgrounds pod pokličkou, to se však nyní konečně mění – tedy alespoň částečně. Vybraným vývojářům aplikací pro iOS a iPadOS dorazila totiž na vstup do uzavřené bety nové aplikace pozvánka.

Ačkoliv Apple při vstupu do beta testování vyžadoval po vývojářích podepsání mlčenlivosti, přesto se dostaly na internet screenshoty zachycující jeho prostředí. K dispozici je jich sice extrémně málo a totéž platí i o informacích ohledně nové aplikace, i tak se ale stojí za to. Aplikace totiž přináší například možnost odeslání softwaru do App Store (konkrétně do App Store Connect) přímo z iPadu bez nutnosti využít k tomuto úkonu Mac. Super je i to, že bude k dispozici u výukových kódů zobrazit náhled a vidět tak v reálném čase změny, které právě psaní kódu přináší a to i v případě, že je projekt sdílen s dalšími lidmi přes iCloud Drive – i jejich změny se v reálném čase propisují do náhledu. K dispozici je rovněž možnost testování aplikací přes celou obrazovku, používat rychlé návrhy kódu, přepínání mezi Swift Playgrounds a Xcode a tak podobně.

V současnosti je pro spuštění Swift Playgrounds 4 potřeba iPadOS ve verzi 15.2 s tím, že právě s touto verzí OS by mohla být aplikace teoreticky i vydána pro veřejnost. A jelikož se této verze OS pro veřejnost dočkáme pravděpodobně ještě před koncem roku, dá se předpokládat, že se ve stejném období dočkáme i nového Playgrounds 4.