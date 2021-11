Včera večer jsme informovali, že se šušká o opravdu brzké rezignaci Jacka Dorseyho, nyní už bývalého šéfa Twitteru. Zdroje uváděly, že k odstoupení by mělo dojít v nejbližších dnech. Vše se ale seběhlo ještě rychleji, neboť v čele Twitteru již je někdejší technologický ředitel Parag Agrawal. Jak Dorsey po rezignaci i nadále zůstane ve správní radě, a to do příštího zasedání akcionářů v příštím roce.