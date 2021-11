Toto jsou nejlepší umělci roku 2021 podle Applu

Na dnešní den si Apple připravil vyhlášení vítězů v pořadí již třetího ročníku jeho Apple Music Awards – tedy cen pro nejlepší umělce uplynulého roku dle hudební redakce Apple Music a oblíbenosti mezi diváky. Jací umělci tedy letos zabodovali nejvíce?

Apple Music Awards 2021 opanoval The Weeknd jakožto celosvětový umělec roku. Ceny pro objev roku, album roku (SOUR) a singl roku (drivers licence) si pak odnáší zpěvačka Olivia Rodrigo. Ocenění pro skladatele roku si zase odnáší multiinstrumentalista H.E.R. Vůbec poprvé letos navíc Apple zavádí kategorie ocenění regionálních umělců a to konkrétně pilotně z pěti zemí a regionů – konkrétně Afriky, Francie, Německa, Japonska a Ruska. Ceny zde rozděluje podle největšího vlivu daných umělců na kulturu a hudební žebříčky v jejich zemích. V Africe získal ocenění Wizkid, ve Francii Aya Nakamura, v Německu RIN, v Japonsku OFFICIAL HIGE DANDISM a v Rusku Scriptonite.

Oceněným hudebníkům se začne Apple “oslavně” věnovat na jeho platformách Apple TV a Apple Music od příštího úterý, kdy tam nasadí rozhovory, dokumenty a další originální obsah točící se kolem oceněných umělců či uskupení. Je tedy rozhodně na co se těšit.