Recenze Devia LinkBracelet: Stylovka na vašem zápěstí

Potrpíte si na luxusně vypadající řemínky u svých Apple Watch, ale zároveň za ně neradi utrácíte horentní sumy? Pak by vás mohla zaujmout následující recenze. Do redakce nám totiž dorazil řemínek LinkBracelet z dílny společnosti Devia, který je věrnou kopií článkového tahu od Applu, který se prodává za 12 590 Kč. To kousek od Devia seženete už za 849 Kč, což je skoro až extrémní nepoměr, byť to také není zanedbatelná částka. Vyplatí se tedy za tento řemínek zaplatit?

Technické specifikace

Řemínky LinkBracelet vyrábí Devia klasicky ve dvou velikostech pro menší a větší Apple Watch, kdy menší velikost nasadíte na 38, 40 a 41mm Watch, zatímco větší je kompatibilní se 42, 44 a 45 mm. Řemínek je vyroben z nerezové oceli, která je buď ponechána v surovém “stříbrném” stavu, nebo obarvena na černo. Nám do redakce dorazila konkrétně černá varianta, která je ideální zejména k tmavším modelům Apple Watch.

Tělo řemínku se skládá z relativně drobných článků, které jsou navzájem propojeny pružinkovými tyčinkami, jenž zajišťují spojům bezproblémové ohýbání. Řemínek je pak jednokusový, přičemž jeho konce jsou spojeny pomocí speciální spony, kterou můžete de facto z jakýchkoliv hodinek s kovovým jednokusovým řemínkem. Výrobce tedy v tomto směru vsází na léty prověřenou jistotu, která je ale kromě spolehlivosti i líbivá a rozhodně se tedy nejedná o špatnou volbu.

Úprava velikosti

První věc, která vás čeká poté, co vám řemínek dorazí, je jeho přizpůsobení vašemu obvodu zápěstí. To se provádí jednoduše “vypíchnutím” propojovacích tyčinek a následným odebráním několika článků, aby hodinky lépe přilnuly k vašemu zápěstí. V balení řemínku naleznete k tomuto účelu speciální zkracovací nástroj, který právě pro vypichování propojovacích tyčinek slouží, ale v pohodě si poradíte třeba i s jehlou na SIM od iPhonu. Tu jsem pro přizpůsobení používal já a musím říci, že i s ní jsem byl schopný řemínek zkrátit opravdu rychle. Jen si dejte pozor na to, aby při opětovném propojování spojovací tyčinka dobře vklouzla do obou otvorů, jelikož pokud se tak nestane, řemínek se vám jednoduše rozpojí a hodinky spadnou na zem. Na první pohled se přitom skoro vždy zdá, že se spojení zadařilo. Rozhodně tedy raději vždy spoje důkladně zkontrolujte, ať nejste zklamaní z následného karambolu.

Testování

Řemínek jsem testoval konkrétně s vesmírně šedými Apple Watch Series 5 ve 44mm velikosti, takže vám je asi z předešlých fotek jasné, jak parádně s nimi černý řemínek ladil. Osobně jsem zvyklý nosit převážně silikonové či nylonové řemínky, které vynikají svou nízkou hmotností, a proto jsem se oceli trochu bál. Musím ale říci, že na ruce působí řemínek naprosto lehkým dojmem a osobně jsem vůbec nepociťoval hmotnostní rozdíl mezi jím a právě silikonem.

S čím je naopak třeba počítat je prakticky nulová poddajnost. Ocel je holt ocel a tudíž nepočítejte s tím, že se vaší ruce přizpůsobí, když jí například opřete o stůl či počítač. Jasně, jednotlivé články se v takovém případě trochu ohnou, ale takový komfort jako v případě měkkých řemínků to zkrátka není. Pokud jste pak zvyklí mít ruce opřené o počítač při psaní na něm (a zejména pak o hliníkové MacBooky), pak vězte, že z tření oceli a hliníku o sebe mít taky prvních pár desítek minut radost nebudete. I zde se ale samozřejmě jedná o klasickou vlastnost materiálu, ze kterého je řemínek vyroben, a nikoliv nějakou jeho vadu. Holt, když chce člověk jít do kovu, musí s těmito věcmi počítat.

Obrovským plusem řemínku je jeho design, který je zkrátka perfektní. Pokud si potrpíte na luxusně vypadající řemínky, myslím si, že tento kousek budete řadit na nejvyšší příčky. Hodí se jak na pracovní schůzky, tak na večeře s vaší partnerkou či rodinou a obecně na jakékoliv události, při kterých chcete udělat dojem. Doporučit ho naopak samozřejmě nemůžu na sport a tak podobně, protože při hýbání zápěstí může být jeho tvrdost limitující a pokožka pod ním navíc nedýchá. Na druhou stranu, když jsem si šel s řemínkem zaplavat, na ruce mi absolutně nevadil, takže třeba pro plavání bych jej úplně nezatracoval.

Resumé

Zhodnocení řemínku Devia LinkBracelet je ve své podstatě naprostá hračka. V mých očích se zkrátka jedná o okouzlující kousek určený pro ty z vás, kteří si potrpí na kovové řemínky s minimalistickým designem, ale zároveň nemáte chuť utrácet nekřesťanské peníze za řešení od Applu. Cena 849 Kč sice není nejnižší, ale troufám si říci, že za ocelový řemínek s prvotřídním zpracováním, kterým uděláte dojem zkrátka kdekoliv a kdykoliv, je pochopitelná. Hledáte-li tedy líbivý řemínek za solidní cenu, myslím si, že v tomto jste našli velmi dobrou možnost.

