Tipy na vánoční dárky aneb co by rozhodně nemělo chybět žádnému jablíčkáři

Vánoce se nezadržitelně blíží a je tedy nejvyšší čas pro pořízení vánočních dárků. Pokud si s výběrem nevíte rady a rádi byste vybrali co možná nejlepší dárky pro jablíčkáře, máme pro vás hned několik skvělých tipů, které byste rozhodně neměli přehlédnout. Ve výbavě žádného uživatele by totiž rozhodně neměly chybět základní produkty jako powerbanky, nabíječky nebo třeba sluchátka. Pojďme se na to tedy detailně podívat.

SWISSTEN All in One Qi

Základní výbavu nejen každého jablíčkáře tvoří bezesporu powerbanka. Jedná se o jednoduchý a dostupný zdroj energie, s jejíž pomocí můžete vaše zařízení v okamžiku dobít, aniž byste se museli obtěžovat s hledáním dostupné zásuvky či adaptéru. Skvělým kandidátem může být model SWISSTEN All in One Qi. Tento kousek nabízí kapacitu 10 000 mAh a pyšní se i praktickým LED displejem pro zobrazení stavu nabití. Tím nejlepším je ale možnost bezdrátového nabíjení skrze standard Qi a rychlonabíjení prostřednictvím Power Delivery i Quick Charge 3.0. Powerbanka je nyní dostupná s 15% slevou za 849 korun.

Powerbanku SWISSTEN All in One zakoupíte za 849 Kč zde

SWISSTEN Black Core Max

Pokud byste měli zájem o něco většího, pak by vaší pozornosti určitě neměla uniknout powerbanka SWISSTEN Black Core Max, která již na první pohled zaujme svou kapacitou 30 000 mAh. Ani tomuto modelu nechybí praktický displej či možnost rychlonabíjení skrze PowerDelivery a Quick Charge 3.0. Obecně také potěší precizní zpracování a vzhledem ke kapacitě i nízká hmotnost. Tento kousek je nyní k dostání s 19% slevou za pouhých 1 299 korun.

Powerbanku SWISSTEN Black Core Max zakoupíte za 1 299 Kč zde

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

SWISSTEN powerbanka 2v1 s MFi

Geniálním doplňkem pro jablíčkáře, kteří jsou zároveň vybaveni i jablečnými hodinkami Apple Watch, je SWISSTEN powerbanka 2v1 s MFi. Ta nejen že nabízí oficiální certifikaci Made for iPhone, ale zároveň je vybavena speciální bezdrátovou nabíječkou pro napájení zmiňovaných hodinek od Applu. Tento model navíc dokáže potěšit kompaktními rozměry a kapacitou 6 700 mAh. Hravě si tak dokáže poradit s nabíjením iPhonu i Apple Watch zároveň, díky čemuž dokáže znatelně prodloužit jejich výdrž baterie. Pokud je ve vašem hledáčku co možná nejlepší parťák na cesty, tak byste tomuto kousku měli rozhodně věnovat pozornost. Detailně se powerbance věnujeme v naší dřívější recenzi. Díky aktuální 6% slevě si ji můžete pořídit již za 1 699 korun.

SWISSTEN powerbanku 2v1 s MFi zakoupíte za 1 699 Kč zde

SWISSTEN magnetický držák s bezdrátovou nabíječkou

SWISSTEN magnetický držák s bezdrátovou nabíječkou swissten magneticky drzak a bezdratova nabijecka 5 swissten magneticky drzak a bezdratova nabijecka 4 swissten magneticky drzak a bezdratova nabijecka 2 swissten magneticky drzak a bezdratova nabijecka 3 +2 Fotek swissten magneticky drzak a bezdratova nabijecka 1 Vstoupit do galerie

Pro lidi, kteří častokrát cestují autem, se může náramně hodit tento praktický SWISSTEN magnetický držák s bezdrátovou nabíječkou, který stačí jen upevnit do mřížky ventilace. Tento držák pro uchycení telefonu využívá technologii MagSafe, na kterou Apple vsází od iPhonů 12. Díky tomu jej lze zároveň využít i pro bezdrátové nabíjení telefonu výkonem až 15 W. Potěšit dokáže i pogumovaný povrch i čelisti pro pevné uchycení. Největším lákadlem je samozřejmě jednoduchost. Uživatel se v případě tohoto držáku totiž nemusí obtěžovat s žádným upevňováním, jelikož se telefon automaticky přicvakne ve správné poloze díky magnetům a ihned se začne nabíjet. Aktuálně je produkt k dostání s 10% slevou za 899 korun.

SWISSTEN magnetický držák zakoupíte za 899 Kč zde

SWISSTEN bezdrátová nabíječka 3v1 15 W

SWISSTEN bezdrátová nabíječka 3v1 15 W SWISSTEN bezdrátová nabíječka 3v1 15 W 1 SWISSTEN bezdrátová nabíječka 3v1 15 W 2 SWISSTEN bezdrátová nabíječka 3v1 15 W 3 SWISSTEN bezdrátová nabíječka 3v1 15 W 4 Vstoupit do galerie

Budoucnost je bezdrátová. Přesně tohle platí nejen v případě sluchátek, ale také i u nabíjení. Stále větší popularita se tak dostává právě bezdrátovým nabíječkám, mezi které se řadí i tento parádní model od Swisstenu. Tento kousek si dokáže poradit s nabíjením hned tří zařízení zároveň – iPhonu, Apple Watch a sluchátek AirPods – přičemž zároveň dokáže posloužit jako parádní stojánek právě pro tyto produkty. K bezdrátovému nabíjení je samozřejmě využíván standard Qi, díky čemuž lze bezdrátovou nabíječku využít i pro telefony od konkurenčních značek. Díky 8% slevě si produkt můžete pořídit za 1 099 korun.

SWISSTEN bezdrátovou nabíječku 3v1 15 W zakoupíte za 1 099 Kč zde

SWISSTEN Trix

Důležitou součástí výbavy jsou pochopitelně i sluchátka, která dokážou zajistit ničím nerušený poslech hudby nebo podcastů. V poměru cena/výkon dokáže bezesporu zaujmout model SWISSTEN Trix. Jedná se o náhlavní bezdrátová sluchátka, která lze připojit prostřednictvím standardu Bluetooth 4.2. Samozřejmě jim nechybí ani klasický 3,5mm jack konektor pro připojení kabelem. Po stránce kvality dokážou sluchátka zaujmout svým uzavřeným akustickým systémem s velmi výkonnými měniči,. Aby toho nebylo málo, tak jsou navíc vybaveny FM tunerem, vestavěným mikrofonem pro hands-free hovory a poradí si i s připojením microSD karty. Skvěle je na tom navíc i výdrž baterie, dosahující osmi hodin na jedno nabití. Aktuálně jsou sluchátka SWISSTEN Trix k dostání s 19% slevou za pouhých 649 korun.

Sluchátka SWISSTEN Trix zakoupíte za 649 Kč zde

SWISSTEN Hurricane

Pokud byste ale opět chtěli něco lepšího, tak se nabízí bezdrátová náhlavní sluchátka SWISSTEN Hurricane. Tento model dokáže hned na první pohled zaujmout až 14hodinovou výdrží baterie, vysokou kvalitou zvuku, kterou zajišťují 40mm měniče, a odolností vůči vodě dle stupně krytí IPX3. I v tomto případě se o bezdrátové spojení stará technologie Bluetooth 4.2 a nechybí ani klasický 3,5mm jack konektor. To vše skvěle doplňuje FM tuner, měkké polstrování náušníků, které jsou navíc otočné, možnost připojení microSD karty a integrovaný mikrofon. Díky 8% slevě lze sluchátka SWISSTEN Hurricane pořídit jen za 1 099 korun.

Bezdrátová sluchátka SWISSTEN Hurricane zakoupíte za 1 099 Kč zde

SWISSTEN Bone Conduction

Pojďme si tento seznam zakončit něčím zcela unikátním. Řeč je v tomto případě o Bluetooth sluchátkách SWISSTEN Bone Conduction, která využívají unikátní technologii a zvuk do uší přenášejí skrze lícní kosti. Díky tomu je jejich hmotnost pouhých 16 gramů, avšak i přesto nabídnou vysoce kvalitní zvuk a až 6hodinovou výdrž baterie. O spojení se v tomto případě stará modernější standard Bluetooth 5.0 a samozřejmě nechybí ani vestavěný mikrofon pro hands-free hovory. Frekvenční rozsah v tomto případě činí od 20 Hz do 20 kHz. Jak sluchátka fungují detailněji a s čím vším si poradí se dozvíte v naší dřívější recenzi zde. SWISSTEN Bone Conduction lze díky současné 9% slevě pořídit za 999 korun.

SWISSTEN Bone Conduction zakoupíte za 999 Kč zde