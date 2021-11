Shazam se dočkal vylepšení, díky kterému ještě lépe rozpozná hledané skladby

Populární aplikace Shazam, kterou už v roce 2018 získal pod svá křídla Apple, se dočkala v nové aktualizaci poměrně zásadního vylepšení. To se dotkne její hlavní funkce ve formě rozpoznávání hudby, které má být díky němu přesnější než kdy dřív.

Apple se Shazam rozhodl vylepšit konkrétně nasazením možnosti delšího poslechu zvuku, který chce uživatel rozpoznat. Platí totiž, že čím déle aplikace zvuk poslouchá, tím úspěšnější by měla být v jeho rozpoznání. Novinka se bude aktivovat automaticky s tím, že pro uživatele bude znamenat de facto jen to, že telefon přidrží v dosahu zdroje zvuku o něco déle, čímž zvýší šanci na jeho rozpoznání. V tuto chvíli není však bohužel jasné, zda se vylepšení vztahuje jen na mobilní aplikaci, nebo i na integrovaný Shazam do ovládacího centra iPhonu a do Siri.

Koupě a následní vylepšování Shazamu Applem není ze strany Applu žádným překvapivým krokem. Aplikace je totiž k dispozici v App Store již od roku 2008 s tím, že se prakticky od svého startu těší mezi uživateli extrémní oblibě, která jí pomohla zadupat do země prakticky veškerou konkurenci pro rozpoznávání hudby. O popularitě ostatně svědčí například to, že v červnu překonal jednu miliardu “shazamování” skladeb za jediný měsíc.