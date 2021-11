Mobilní Zaklínač v rozšířené realitě se dočkal řady vylepšení

The Witcher: Monster Slayer příliš velkou díru do světa neudělal. Hra, která chtěla okopírovat úspěch až neskutečně populárního Pokémon Go, se nyní dočkala řady novinek, jež se mnohdy inspirují právě i populárnějším bratříčkem. Do hry ode dneška přibyly časované úkoly (Timed Tasks). V nich po vás bude pravidelně hra chtít pozabíjet přesné množství různých monster. Typy monster se od sebe budou přitom vždy lišit. Úkol po vás někdy bude chtít ulovit přesná monstra, monstra nějaké určité rarity nebo jejich různé kategorie. Různé výzvy navíc najdete na každé úrovni obtížnosti. Na své si tak přijdou kromě ostřílených zaklínačů i úplní nováčci. Výzvy se budou střídat pravidelně každý týden.

Za úspěšné splnění těchto výzev pak budete dostávat nové zaklínačské vybavení, někdy i takové, co nikde jinde neseženete. Vyplatí se tak každých pár dnů mrknout do nové oblasti v herním menu, kde se úkoly budou vyskytovat. Společně s novými úkoly míří do Monster Slayera ale i nová monstra k ulovení. Některé jsou fanouškům knih či videoherní série již důvěrně známá, jiná byla vytvořena speciálně pro hru. S novými potvorami pak přichází i speciální bonus v podobě většího množství zkušeností a předmětů za jejich udolání. Pokud Zaklínače v rozšířené realitě ještě nehrajete, můžete si ho zcela zdarma stáhnout z App Storu.