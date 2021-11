I přesto, že k vydání aktuálně nejnovějších operačních systémů od Applu došlo již před několika dlouhými měsíci, tak se na našem magazínu neustále věnujeme novinkám, které si Apple pro nás přichystal. Byť se to na první pohled vůbec nemuselo zdát, tak věřte, že letos je novinek opravdu přehršel – právě díky tomu jsme schopni se novým systémům věnovat i tak dlouhou dobu po vydání. Neustále totiž objevujeme nové funkce, možnosti a ostatní věci, které jednoduše stojí za to. V tomto článku se společně podíváme na novou funkci, která je součástí nativní aplikace Zdraví v iOS 15.

Jak na iPhone sdílet informace ze Zdraví

Pokud se přesunete do nativní aplikace Zdraví, tak si v ní můžete zobrazit veškeré informace o vaší aktivitě, spánku a všeobecné zdravotní kondici. Pokud navíc máte k dispozici i Apple Watch, tak se těchto informací zobrazí ještě více a budou ještě podrobnější. S příchodem iOS 15 přišel Apple s novou možností, díky které můžete vybrané zdravotní údaje sdílet s kýmkoliv jiným. To znamená, že si osoba, které budete zdravotní informace sdílet, bude ve své aplikaci Zdraví schopna zobrazit vaše zdravotní data. Při nastavování sdílení si samozřejmě můžete přesně vybrat, které údaje chcete a nechcete sdílet. Kromě údajů jako takových můžete s ostatními jedinci sdílet také upozornění na zdraví – zkrátka a jednoduše vše, co nativní Zdraví nabízí. Pro spuštění sdílení dat ze Zdraví postupujte následovně:

Prvně na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Zdraví.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodní části obrazovky klepněte na Sdílení.

Následně se ocitnete v sekci, kde klepněte na tlačítko S někým sdílet.

Dále se vám zobrazí okno, ve kterém vyhledejte kontakt, se kterým chcete data sdílet.

se kterým chcete data sdílet. Po jeho vyhledání stačí, abyste si pomocí přepínačů nastavili, která data chcete sdílet.

Jakmile si veškerá data, která chcete sdílet, nastavíte, tak si na poslední stránce můžete zobrazit náhled.

Nakonec, jakmile budete mít vše kompletní, tak stačí klepnout dole na tlačítko Sdílet.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné spustit sdílení informací z vašeho zdraví jinému uživateli. To se může hodit hned v několika situacích – například tehdy, pokud máte starší osobu, která využívá iPhone společně s Apple Watch, a chcete mít k dispozici její přehled o konkrétních datech ze Zdraví. Sdílení dat skrze Zdraví je samozřejmě velice citlivou záležitostí, můžu vás ale ujistit, že je tohle sdílení dat naprosto bezpečné a neexistuje možnost, kvůli které by mohl tato data někdo nějakým způsobem zneužít. Veškeré informace jsou samozřejmě zašifrované a jejich sdílení je možné kdykoliv zastavit.