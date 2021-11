Rozhovor s mužem, který vybudoval instagramový profil OKATGONU se 351 000 sledujícími

Smíšená bojová umění, známá jako MMA, je v dnešní době sport, kterému se extrémně daří. U českého diváka patří mezi vůbec ty nejtrendovější a stále rostoucí fanouškovskou základnou se směle řadí k tuzemským špičkám, fotbalu a hokeji. A daří se i největší domácí organizaci OKTAGON MMA a to i na sociálních sítích. Málokdo ví, že profily se statisíci sledujícími vybudoval na samotném začátku v podstatě jediný muž, Vojtěch WANTULOK.

Vojtěch začínal jako fanoušek a amatérský pisálek pro web Fight Club News, kde pomáhal Ondřeji Novotnému s články ze světa MMA. Jakmile proběhl historicky první turnaj OKTAGONU, nabídl mu slavný promotér možnost přidat se. “Nejprve jsem pomáhal s texty, asi po měsíci jsem se chytil sociálních sítí a tam už zůstal. Dnes je to součástí mého života. Je to práce, která mě naplňuje a která mi toho do života dala neskutečně mnoho,” popisuje Wantulok.

Dnes se profil OKTAGONU pyšní 350 tisíci sledujícími. To je v porovnání větší publikum, než dosahují všechny tuzemské fotbalové kluby dohromady. To vše se OKTAGONU podařilo vybudovat za pouhých pět let existence. “Asi jako všude jinde to byl začátek úplně od nuly. Velkou výhodou byla první série reality show OKTAGON Výzva, kde se lidé, dychtící po nových informacích, sami začali přidávat a profily sledovat,” vzpomíná na rok 2016.

Dnes vnímá rozdíl především ve své zodpovědnosti. “Když profil sledovalo 20 tisíc lidí a člověk omylem sdílel něco, co neměl, nebyl z toho takový průser, jako když profil sleduje 350 tisíc fanoušků a také média, která věci ihned přebírají a nabalují na ně své reakce a podobně. Jinak to vlastně ani nevnímám a přistupuji k tomu úplně stejně, jako před pár lety, nehledě na čísla,” přiznává.

“OKTAGON je lovebrand. Existuje hned několik důvodů, proč se mu na sociálních sítích daří lépe než hokeji a fotbalu. Jednak to není úplně typický obsah, ale pro spoustu lidí něco úplně nového. Každý si na to chce svým způsobem sáhnout nebo zjistit, o čem to všichni ti známí mluví. MMA v současnosti lidi všeobecné láká, videa s těmi nejlepšími highlighty se lehce mohou stát virální. Navíc máme skvělý grafický tým a stejně tak i partu lidí, kteří se starají o video produkci, a tak produkovaný obsah je napříč světovými sporty či organizacemi na srovnatelné, ne-li lepší úrovni,” říká sedmadvacetiletý Wantulok.

S pětiletou zkušeností spravování profilu OKTAGONU už Vojtěch dobře ví, který typ příspěvku u publika zafunguje. Občas je ale i on příjemně překvapený. “někdy to ani člověk nečeká a ono se něco šíleně chytne. Z těch 6500 tisíc, které jsme za tu dobu zveřejnili, mě na první dobrou napadnou ty nedávné. Zmlácený šampion David Kozma se spokojeným výrazem a svou snoubenkou po vyhraném titulovém zápase, to je vlastně i jeden ze tří nejúspěšnějších příspěvků vůbec.”

“Pak mě napadne určitě fotka Gábora Borárose, jak v útrobách arény sedí s roztrženým obočím, smutný po prohraném zápase. A do třetice i horkou jehlou narychlo ušité video po vážení, kdy se Vémolovi nepovedlo splnit váhový limit do titulového zápasu s Ďatelinkou a k vážení musel být doslova dovlečen,” popisuje Wantulok památné příspěvky.

Vkládání příspěvků, komunikace s fanoušky a správa profilu je po dobu pěti let Vojtěchovým denním chlebem. “Ať už je víkend, státní svátek nebo Vánoce. Člověk to má pořád v hlavě a přemýšlí nad tím.”

A kde pořád, i po těch letech, bere kreativitu? “Máme super tým, vše už dávno nestojí jen na mně. Každopádně tím, jak je OKTAGON plný příběhů, zajímavých osobností, bojovníků a hlavně emocí, je to všechno daleko jednodušší. A když je člověk několik let do toho naplno vtažený, je už docela snadné najít to, co lidi bude bavit a vypíchnout ty nejzajímavější věci. Inspiraci beru z profilů napříč těch největších světových, hlavně sportovních značek. Ať už jsou to profily slavných fotbalových týmů, NHL, NFL nebo F1,” dodává.