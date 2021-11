Displeje pro iPhony přestane možná již brzy vyrábět LG

Již dávno neplatí, že je jediným dodavatelem OLED displejů pro iPhony konkurenční Samsung. Kvůli přijetí tohoto typu panelu na všechny modely v letošním a loňském roce (až na výjimku v podobě iPhonu SE 2. generace) totiž musel Apple oslovit i další dodavatele a to konkrétně LG a čínské BOE. A ačkoliv je nyní pozice LG velmi blízká té Samsungu a BOE jen paběrkuje, v brzké době by mohlo být LG zcela vyšachováno a displeje iPhonů by tak mohly vyrábět jen dvě společnosti – tedy Samsung. a BOE.

S poměrně zajímavou zprávou o blížícím se zemětřesení v dodavatelském řetězci displejů pro iPhony přišel jako první portál The Elec, který se nechal slyšet, že je BOE odhodláno získat od Applu mnohem více zakázek na výrobu OLED displejů než je tomu nyní. Aby se mu to povedlo, hned tři své fabriky má nyní modifikovat z výroben LCD na OLED s tím, že jakmile se přestavba podaří, bude jejich výrobní kapacita vyšší než LG a co víc – překoná dokonce i Samsung. Právě díky strmému navýšení výrobní kapacity tak bude moci Apple využít namísto tří výrobců jen dva, přičemž ze hry půjde logicky rázem nejmenší LG. To totiž nebude schopné cenám ani množství konkurovat.

V tuto chvíli je otázkou, jak může potenciální ukončení výroby OLED displejů pro smartphony, ke kterému by mohlo dojít již v roce 2023, podnikání LG poznamenat. Vzhledem k tomu, že je v současnosti Apple jeho jediný odběratel se však nedá vyloučit, že by to byla pro displejovou divizi konečná a LG by jí muselo uzavřít, stejně jako se na začátku letoška rozloučila s divizí smartphonů. Zatím je však zbytečné předbíhat – jak před LG, tak BOE je totiž stále moře času, který může přinést spousty nových situací a scénářů.