Podívejte se na 10 nejlepších titulů na Netflixu v ČR, SR i jinde

Pokud používáte Netflix, třeba se necháte inspirovat seznamem top 10 nejoblíbenějších pořadů v České republice. Pokud chcete zabrousit i do trendů v cizích zemích, je třeba změnit jazyk Netflixu, což není úplně pohodlné. Netflix ale přichází s novou webovou stránkou, jež vám top 10 nejlepších titulů v jednotlivých zemí zobrazí, a to velmi uceleně a přehledně. Jednička mezi videostreamovacími službami zároveň potvrdila, že změnila způsob, jakým bude počítat zhlédnutí u svých pořadů. Nebude to počet spuštění, ale počet odvysílaných hodin.

Seznam bude aktualizovaný každý týden v úterý, přičemž půjde o data za minulý týden od pondělí do neděle. Vybrat tedy můžete jakoukoli zemi, ve které Netflix úřaduje, a podívat se na top 10 nejsledovanějších filmů či seriálů. V kartě nad seznamem poté můžete přepínat jednotlivé týdny zpětně až do 28. června 2021. Zajímavější jsou ale seznamy podle sledovaných hodin. V seznamu můžete vybrat anglicky a neanglicky mluvené filmy či seriály a v přehledné tabulce vidět, kolik hodin bylo přehráváno top 10 pořadů za minulý týden. V minulém týdnu se například velmi dařilo novince Red Notice, která byla sledována 148 720 000 hodin. U anglicky mluvených seriálů pak válela třetí série Narcos: Mexiko s 50 290 000 hodinami. Nad seznamem máte také kartotéku pořadů, kterým se daří v tomto týdnu. Netflix mě tedy lákal na sledování třetí série Narcos Mexiko, která byla v tomto týdnu sledována již 50,29 milionů hodin. Těžko ale říct, s jakou frekvencí Netflix tato data obnovuje. Co na novinku říkáte?