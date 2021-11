Věřte nebo ne, ten lustr je z čokolády. Na Netflixu můžete najít skutečně ledacos, a to včetně skvělých soutěží kuchařů či pekařů. Už 26. listopadu dorazí na jedničku mezi videostreamovacímu službami první série School of Chocolate. V každé epizodě by 8 soutěžících mělo bojovat o přízeň poroty neuvěřitelnými výtvory z čokolády. Půjde zřejmě o soutěž podobnou veleoblíbené Sugar Rush. Našlapaný čokoládový trailer můžete vidět pod odstavcem.