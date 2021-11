3 hlavní novinky z iOS 15.2 Beta 3

Je tomu jen pár dní, co Apple vypustil třetí vývojářské bety nové verze svého operačního systému iOS. Řeč je konkrétně o verzi iOS 15.2, která dorazí pravděpodobně ve veřejné verzi ještě před Vánoci a která přinesla i ve třetí betě pár zajímavých novinek. O co konkrétně se jedná?

Nové možnosti pro Připomínky

Uživatelé nativní aplikace Připomínky budou mít s příchodem iOS 15.2 více možností pro jejich správu. V poznámkách k betě se totiž Apple nechal slyšet, že pro tuto aplikaci chystá pár nových možností v čele s možností hromadně přejmenovávat a mazat značky.

Hlubší integrace Apple Arcade

Zdá se, že novou verzi iOS bude chtít Apple využít rovněž k další propagaci své herní služby Apple Arcade. Při vyhledávání her přes Spotlight v iOS se totiž nově ukazují v hledaných výrazech ikonky Apple Arcade u her, které do služby patří. Jedná se sice o malý detail, avšak každé zviditelnění Apple Arcade je pro Apple velmi důležité.

Další úprava pro makro iPhonů 13 Pro

Poslední novinkou, která stojí ve 3. betě iOS 15.2 za zmínku, je další úprava přepínače pro aktivaci automatického přepínání na makro režim při focení. V předešlé betě Apple nasadil možnost (de)aktivovat automatické přepínání objektivů přímo do rozhraní aplikace Fotoaparát, přičemž třetí beta přináší možnost přepínač z rozhraní opět odstranit. Učinit tak půjde přes aplikaci Nastavení a sekci Fotoaparát, která uživatelům umožní přepínač pro automatické makro skrýt.