Apple čím dál tím víc rozevírá nůžky mezi základními a „Pro“ produkty

V posledních letech se mi zdá, že Apple čím dál tím víc otevírá pomyslné nůžky mezi produkty určenými pro profesionální uživatele a mezi těmi, kterým stačí základní produkty. Osobně jsem ještě zažil jako aktivní uživatel dobu, kdy existovaly takzvané „Power“ a „i“ produkty, tedy například PowerBook G4 Titanum a iBook G4, které se od sebe lišily nejen použitým materiálem, ale také výkonem. Postupem času se však tyto produkty tak nějak vytratily a snad až na výjimku MacBooků a MacBooků Pro začal Apple prodávat produkty pro všechny. Přece jen například monitor Apple LED Cinema Display stál v té době tisíc euro, což se může zdát sice hodně, ale pořád si jej mohl dovolit jak běžný uživatel, který chtěl mít na stole designový skvost, tak i profesionál, který ocenil kvality zobrazení.

Dnes je však situace zcela jiná a když se podíváme na vzpomínaný monitor, buď zaplatíte za Pro Display XDR částku přesahující i se stojanem 150 000 korun, nebo máte zkrátka smůlu. Pokud chcete iPad, buď sáhnete po velkém a výkonném iPadu Pro, nebo se spokojíte například s iPadem mini nebo Air. To, co mi osobně vadí, je fakt, že poslední rok nebo dva pozoruji čím dál tím větší rozdíly v tom, jak jsou věci z kategorie Pro zpracované a jakou kvalitu oproti standardním produktům nabízí. Když se totiž podíváte třeba na iPad mini, pak vidíte něco, co je na první pohled oproti iPadu Pro jen dětskou hračkou. Přitom mě osobně by displej iPadu mini velikostně vyhovoval a rád bych si jej pořídil, ovšem ne v té podobě, v jaké jsem si jej měl možnost vyzkoušet při letošní recenzi. Naopak iPad Pro, který mám už nějaký ten pátek, je sice skvěle zpracovaný a nabízí to nejlepší, co je dostupné, ovšem je pro mě zbytečně velký.

Fotogalerie Pro Stand AppleXDR Apple Pro Stand XDR apple Pro Display XDR_nahled Apple Pro Display XDR zada +6 Fotek Apple Pro Display XDR folie Apple XDR display pro stand Apple XDR display pro stand Apple Pro Display XDR Cables Apple Pro Display XDR cable Apple Pro Display XDR cable Apple XDR Pro display cover Vstoupit do galerie

Líbí se mi porty, které nabízí MacBook Pro a miluju a vždy jsem miloval MagSafe, ovšem nechci mít 2,2 kilogramu těžký stroj s výkonem, který nemám jak využít. Bohužel MacBook Air s M1 z nějakého důvodu MagSafe a další porty prostě nemá. Já plně chápu, že je rozdíl mezi profesioním strojem a mezi tím, co mám používat na zábavu. Přijde mi však škoda, že Apple rozděluje tyto dvě kategorie nejen podle výkonu, ale i podle zpracování a dokonce i podle toho, jakou portovou výbavu dostanou. Bohužel jako bonus některé funkce, zpracování nebo porty jsou dostupné jen pro určitou velikost zařízení a nemáte tak možnost zvolit si iPad mini Pro, ale když chcete top displej, buď sáhnete po iPadu Pro, nebo máte smůlu. V případě iPhonů je to pochopitelné a naopak jsem rád, že mohu své mamince koupit klasický iPhone 13, protože ji na 100 % stačí. Ovšem rád bych si koupil MacBook Air s MagSafe portem a kvalitnějším displejem. Rád bych si koupil iPad mini, který bude dosahovat kvalitou na iPad Pro. Navíc zrovna já bych si za to i rád připlatil.

Problém je v tom, že Applu chybí střední třída produktů a nebo, že každý produkt nemá jak ve variantě Pro a taktéž ve variantě „basic“. Musíme tak neustále balancovat nad tím, že nám buď něco chybí, nebo něco nevyužijeme a zbytečně za to zaplatíme. Je jasné, že u střední třídy produktů by nastal problém v tom, že zatímco Jožko bude chtít lepší displej, Ferko bude trvat na portech a Apple bude muset vždy zvolit jen jednu možnost. Ovšem mít buď displej za 150 tisíc, nebo nemít žádnými připadá jako celkem nešťastné řešení. Vnímáte tento problém stejně, nebo máte pocit, že vám vše v nabídce Applu zcela vyhovuje? Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše názory v diskusi.