The Elder Scrolls 6 pravděpodobně na PS5 nevyjde

Ačkoli šestý díl The Elder Scrolls je stále písní daleké budoucnosti, o některých věcech má šéf Xboxu už možná jasno. V nedávném rozhovoru Phil Spencer řekl, že mají v úmyslu vytvářet především hry pro Xbox, a to bez kompromisů, což má platit o The Elder Scrolls 6 a dalších titulech. Jedním dechem ale dodal, že věří, že všechny platformy mohou nadále růst. Ačkoli přítomnost šestého TES na PS5 explicitně vyvrácena nebyla, fanoušci jsou značně znepokojení.