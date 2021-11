Šéf Epic Games se znovu tvrdě obul do Applu

Pokud sledujete dění kolem Applu dlouhodobě, zcela určitě vám neunikly jeho rozepře se společností Epic Games, která stojí například za herním fenoménem Fortnite. Ačkoliv se spor zdál donedávna již víceméně vyřešený, protože byl rozseknut u soudu (byť celkem šalamounsky), nyní Epic znovu přilévá olej do ohně a to konkrétně ústy svého šéfa Tima Sweeneyho.

Šéf Epicu se v jednom ze svých rozhovorů na konferenci Global Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness v Jižní Korei nechal slyšet, že Apple dle něj sprostě dodržuje zahraniční zákony utlačující uživatele, zatímco v Jižní Korei prý zákony neřeší a nedodržuje je a to konkrétně kvůli tomu, že v Korei zatím nepřidal podporu alternativních platebních bran pro aplikace, které byly přitom začátkem roku v zemi schváleny tamní vládou. Na konto Applu pak dodal, že je potřeba jeho počínání zastavit.

V kritice kalifornského giganta, byť nepřímé, pak pokračoval Sweeney i nadále a to konkrétně slovy točícími se okolo obchodů s aplikacemi. Jejich nynější roztříštěnost je dle něj extrémně problematická a pro uživatele velmi matoucí a proto usiluje o to, aby App Store, Google Play a další alternativní obchody zanikly a veškerý digitální obsah se prodával jen skrze jednu přehlednou platformu, díky čemuž by měli uživatelé jasno vždy v tom, že co na ní koupí, to rozjedou všude, kde je daná platforma dostupná. Tato myšlenka se nicméně zdá poměrně utopická a její realizace velmi pravděpodobně neproběhne.