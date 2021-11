Jak změnit vzhled Windows 11 na macOS

Windows a macOS – dva největší počítačové operační systémy, které jsou aktuálně k dispozici. Windows je samozřejmě nesčetněkrát populárnější, jelikož běží na většině různých počítačích z celého světa, zatímco macOS je k dispozici jen pro Macy a MacBooky od Applu. Jak už to tak bývá, oba systémy mají své klady a zápory a na internetu se uživatelé jednotlivých systémů neustále dohadují, jaký systém je vlastně lepší – podobně jako u iPhonu a telefonů s Androidem. Uživatelé macOS dost možná ví, že si prostřednictvím nástroje Boot Camp či prostřednictvím virtualizace mohou Windows na svá zařízení nainstalovat. Opačně je ale postup o dost složitější, prakticky nemožný.

Existuje mnoho jedinců, kteří milují macOS, ale musí využívat Windows. Nejčastěji za to může práce, potažmo některé aplikace, které na macOS nemusí být k dispozici. Samozřejmě si můžete pořídit Mac či MacBook a na něj si v takovém případě Windows nainstalovat, pro mnoho jedinců ale tohle řešení nemusí být ideální. Pokud se s využíváním systému Windows jednoduše nemůžete smířit a chtěli byste za každou cenu macOS, tak pro vás mám skvělou zprávu. Existuje totiž způsob, pomocí kterého je možné Windows 11 vzhledově překopat tak, aby vypadal právě jako macOS. Možná vás překvapí, že výsledek může vypadat opravdu fantasticky, a že byste jej na první pohled jen velice těžko rozeznali od opravdového macOS.

Celkový postup, pomocí kterého můžete z vašeho Windows 11 udělat macOS, je složitější a zdlouhavější. Na druhou stranu se ale rozhodně nejedná o něco, co byste nezvládli. K dispozici je totiž podrobné video, ve kterém můžete krok po kroku postup sledovat. Tento tutoriál v podobě videa zveřejnil před pár dny YouTube kanál Tech Rifle. Pokud už jste někdy podobnou změnu vzhledu Windows prováděli, tak zajisté víte, že se občas mohou objevit různé problémy. Avšak podle uživatelů, kteří změnu vzhledu z Windows 11 na macOS již provedli, to vypadá, že se nejedná o tento případ. Pokud by se i přesto náhodou stalo, že by vám vzhled macOS nakonec nevyhovoval, popřípadě pokud by se objevily nějaké problémy, tak s tím video počítá. Jestliže dodržíte kompletní postup, tak se prostřednictvím bodu obnovení budete moci kdykoliv vrátit zpět na původní Windows 11.

Abyste mohli vzhled Windows 11 na macOS změnit, tak je nutné, abyste si stáhli potřebné soubory, kterých je relativně dost. Kompletní seznam všech potřebných souborů zobrazíte na stránkách Tech Rifle pomocí tohoto odkazu. Po stažení všech potřebných souborů už jen stačí, abyste si spustili přehrávání videa a postupně provedli každý jeden krok. Nejlépe ale uděláte v případě, pokud si celé video předem přehrajete, abyste věděli, co vše vás čeká a nemine. Postupně se bude vzhled vašeho Windows 11 proměňovat v macOS – začnete instalací podpůrného programu, následně bude třeba vložit několik souborů do příslušných složek, přesunout spodní lištu směrem nahoru, změnit kurzor a další. Je zbytečné zde textem popisovat celý postup, jelikož video-tutoriál mluví za tisíc slov. V první části videa, tedy od začátku po 16:05, se nachází kompletní postup pro změnu vzhledu Windows 11 na macOS. Ve druhé části videa se pak dozvíte, jak vrátit zpět původní vzhled Windows 11.