Do Česka míří aplikace RacketPal, kterou si stáhly již desetitisíce tenistů

Tisková zpráva: Česká republika je třetí zemí, ve které budou moci hráči raketových sportů využít revoluční aplikaci. Ta má pomoci s návratem k pohybu a psychické pohodě. Více než 40 tisícům tenistů v Londýně a Melbourne pomáhá nová aplikace RacketPal. Na té si mohou hráči najít soupeře i spoluhráče na své úrovni a s podobnými časovými možnostmi. Aplikace pomůže najít také trenéry, nebo vyplétače.

„Se spoluzakladatelem Bogdanem jsme si uvědomili, že nevíme o žádném způsobu, díky kterému bychom mohli potkat další hráče, co by si také rádi daný sport zahráli,“ popisuje vznik nápadu Robert Rizea, CEO a spoluzakladatel RacketPal. A tak se v baru v Paddingtonu u piva začal na podtácku rýsovat první obrys aplikace.

Z databáze se stala sportovní sociální síť

Za méně než tři roky se RacketPal z pouhé databáze hráčů raketových sportů posunul na moderní aplikaci, kterou je možné stáhnout na obou dostupných platformách App Store i Google Play. Uživatelé mají k dispozici diskuze, soukromé i skupinové chaty, personalizované vyhledávání nejvhodnějšího protihráče nebo propracovaný systém hodnocení a statistik. V současné době má startup 25 zaměstnanců s plánem vytvořit největší online sportovní komunitu na světě.

„Výsledky si už nemusíte psát někam do poznámek nebo na papír. RacketPal povede statistiku výsledků za vás,“ připomíná Rizea. „V aplikaci budete navíc za různé aktivity získávat odznaky a díky těmto informacím se bude Vaše hráčská úroveň automaticky upravovat, zpřesňovat a budete moct sledovat své pokroky.“

Plán je rozhýbat Čechy

Česká republika se po Británii a Austrálii stane třetím trhem, na který aplikace vstoupí. Postarala se o to investice Davida Kašpera, který pomohl s plnou lokalizací aplikace do češtiny.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

„Má investice do RacketPalu byla hodně spjatá s tím, že chci dát lidem v Česku možnost začít se co nejdříve pravidelně hýbat, což přesně tato aplikace splňuje,“ vysvětluje motivaci Kašper. „Díky ní a díky péči, se kterou jsme aplikaci přizpůsobili českému uživateli, můžeme i u nás mnohem častěji hrát a najít si vhodné soupeře.“

Pro první uživatele navíc čeká odměna. „Ti hráči, kteří do aplikace pozvou alespoň jednoho dalšího hráče z Prahy, budou mít od nás jako bonus plnou verzi aplikace na více než půl roku zdarma,“ vysvětluje Kašper. „Chceme tak podpořit lidi v Praze, aby se co nejlépe zvládli po létě dostat zpátky do režimu, vrátili se co nejdříve na kurty, pečovali o své mentální zdraví pomocí sportu a více se hýbali.“

Aplikaci RacketPal najdete jak v App Store, tak i v Google Play. Tak koho vyzvete na utkání?