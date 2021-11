Jak na Macu nastavit spořič obrazovky Hello

Před několika měsíci Apple představil zbrusu nový 24″ iMac s čipem Apple Silicon. Ten nahradil původní 21.5″ model a konkrétně přišel s užším tělem, novými barvami a dalšími designovými změnami. Novými barvami se Apple svým způsobem vrátil do roku 1998, kdy došlo k představení iMacu G3. Společně s novým 24″ iMacem jsme se dočkali také příchodu nového spořiče obrazovky s názvem Hello, ve kterém se na obrazovku promítají pozdravy v různých jazycích. I ono slovíčko Hello je ikonické pro zmíněný iMac G3. Z počátku byla aktivace zobrazení tohoto spořiče na jiných zařízeních složitá, v macOS Monterey už je ale k dispozici pro všechny uživatele.

Jak na Macu nastavit spořič obrazovky Hello

V případě, že se vám spořič Hello líbí, popřípadě pokud jste jeho příchod nezaznamenali a chtěli byste zjistit, jak vypadá, tak si jej v macOS Monterey můžete klasickým způsobem nastavit. Postup pro aktivaci zobrazení spořiče Hello na Macu není jednoduchý a neliší se od klasického postupu, který je tedy následující:

Prvně na Macu vlevo nahoře klepněte na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu vyberte možnost Předvolby systému…

Následně se otevře nové okno se všemi dostupnými sekcemi pro úpravu předvoleb.

V tomto okně najděte a rozklikněte sekci s názvem Plocha a spořič.

Poté v horní části okna v menu přejděte do záložky Spořič obrazovky.

Pak už jen stačí v levé části okna v seznamu spořič Hello pod názvem Ahoj najít.

najít. Chcete-li zobrazení spořiče Hello aktivovat, tak na něj klepněte.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy na vašem Macu s nainstalovaným macOS Monterey aktivovat zobrazení spořiče obrazovky Hello. V případě, že byste si chtěli zobrazit možnosti přizpůsobení tohoto spořiče, tak po jeho označení stačí, abyste v pravé části klepnuli na tlačítko Volby spořiče obrazovky… Zároveň si nezapomeňte v horní části zobrazení spořiče aktivovat – stačí zaškrtnout možnost Spustit spořič obrazovky po. Následně si nastavte čas nečinnosti, po které se má spořič obrazovky spustit. Je nutné, aby tento čas byl nižší než čas, po kterém dojde k vypnutí monitoru. Tuto možnost nastavíte v Předvolby systému -> Baterie, kde rozklikněte Baterie a Adaptér. Pokud byste tuto podmínku nedodrželi, tak by se před zapnutím spořiče obrazovka vypla.