Apple má do necelého měsíce umožnit v App Store alternativní způsob platby

Soudní spor mezi Epicem a Applem má velmi zajímavé vyústění. Kromě jiných záležitostí je Apple povinen umožnit vývojářům implementovat do svých aplikací alternativní způsoby plateb a obejít tak platební bránu Applu. Nejedná se o žádnou novinku, jelikož soudní příkaz byl vydán už na počátku září s tím, že Apple má na tento krok celkem 90 dní. Apple v říjnu podal žádost o prodloužení lhůty do doby, dokud nenabude rozsudek v soudním sporu mezi Applem a Epicem právní moci, což by mohlo trvat pěkně dlouho.

Apple ve své říjnové žádosti taktéž zkoušel tvrdit, že změna pravidel App Store by mohla narušit pečlivou rovnováhu mezi vývojáři a zákazníky poskytovanou v App Store, což by mohlo mít za následek nenapravitelné škody. Jak už ale víme, tato argumentace na soudce nezapůsobila. Neúspěšné bylo taktéž tvrzení, že je třeba více času na zpracování složitých právních, technologických a ekonomických problémů, které změna může způsobit. Soudce byl ve svém rozhodnutí toho názoru, že vývojáři aplikací by měli mít možnost vybrat si, zda budou používat systém nákupu v App Store, či zcela jiný způsob. „Informace pro spotřebitele, transparentnost a spotřebitelská volba jsou v zájmu veřejnosti,“ stojí doslovně v rozhodnutí. Dle mluvčího Applu se ale společnost nevzdá a hodlá se i dále odvolat. Odvolání se ale zřejmě před 9. prosincem nestihne projednat.