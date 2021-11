Pokud Apple vynechá u iPhone 14 výřez v displeji, bude FaceTime kamera nejspíš v levém horním rohu

Když se podíváte na nejrůznější spekulace o tom, jak bude vypadat iPhone 14, již nyní se objevují náznaky, podle kterých se konečně dočkáme výměny takzvaného notche za průstřel. Pokud to tedy řekneme zcela lidově, měl by iPhone 14 nabídnout místo výřezu v horní části dipleje pouze otvor pro fotoaparát s tím, že ostatní snímače a senzory by bylo možné zabudovat buď pod displej, což už výrobci umí, a nebo jich co největší množství integrovat právě do čočky samotného fotoaparátu FaceTime. Když se pak podíváme na to, jak je iPhone 13 Pro uspořádán ve vnitřní šásti. Pak zjistíme, že modul zadního fotoaparátu přesahuje přes polovinu těla samotného tlefonu.

Fotogalerie iPhone 14 koncept - 9 iPhone 14 koncept - 8 iPhone 14 koncept - 7 iPhone 14 koncept - 6 +7 Fotek iPhone 14 koncept - 5 iPhone 14 koncept - 4 iPhone 14 koncept - 3 iPhone 14 koncept - 2 iPhone 14 koncept - 1 iPhone 14 koncept - FB Vstoupit do galerie

FaceTime fotoaparát je naopak umístěn zcela vlevo, v rámci výřezu displeje a historicky jej Apple nikdy nedával do samotného středu. Pokud se tedy výřez skutečně v nové generaci iPhone neobjeví a nahradí jej takzvaný průstřel, tedy pouze čočka fotoaparátu v displeji, je velmi pravděpodobné, že tato čočka bude co nejvíce v levé části displeje. Apple navíc levou část okolo výřezu k ničemu zásadnímu nepoužívá a umísťuje do ní pouze logo operátora, což je však věc, bez které se zřejmě většina zákazníků obejde a tak by mohl využít horní část displeje podobně, jako je tomu nyní v Macu, tedy pro MenuBar, na kterém by bylo vidět víc, než jen trojice ikon.