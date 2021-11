Některé MacBooky Pro trpí zvláštní chybou, která způsobuje jejich samovolné restarty

Porodní bolesti spojené se startem prodejů nových Apple produktů se za poslední roky staly již jakousi tradicí, která nebyla porušena ani s příchodem nových MacBooků Pro s čipy M1 Pro a M1 Max. Čím dál více jejich majitelů si totiž začíná stěžovat na samovolné restarty způsobené naprosto standardní činností – konkrétně sledováním YouTube na Safari či Chromu.

Fotogalerie MacBook Pro- FB MacBook Pro 2021 1 MacBook Pro 2021 2 MacBook Pro 2021 3 +12 Fotek MacBook Pro 2021 4 MacBook Pro 2021 5 MacBook Pro 2021 6 MacBook Pro 2021 7 MacBook Pro 2021 11 MacBook Pro 2021 12 MacBook Pro 2021 13 MacBook Pro 2021 14 MacBook Pro 2021 15 MacBook Pro 2021 16 MacBook Pro 2021 17 Vstoupit do galerie

Chyba, která ovlivňuje zejména modely se 16GB RAM pamětí, se projevuje zejména při sledování HDR videí na YouTube či při rychlém scrollování v jejich komentářích. Projev chyby je pak vždy shodný – počítač nejprve na chvíli zamrzne a poté se restartuje. S ohledem na povahu problému se dá nicméně předpokládat, že bude opravitelný skrze klasickou softwarovou aktualizaci, která by mohla dorazit už v průběhu tohoto týdne. Dnes totiž uplynou už dva týdny od vydání první veřejné verze macOS Monterey, takže je na vydání prvního opravného patche nejvyšší čas.

Apple se k problému zatím nevyjádřil a je poměrně pravděpodobné, že až do opravy chyby ani nevyjádří. Podobné chyby totiž zpravidla nekomentuje a vždy je rovnou opraví. V tomto případě pak bohužel uživatelům nezbývá, než do té doby nepřehrávat HDR videa, jelikož krátkodobá oprava, který by problém vyřešila, alespoň podle dostupných informací neexistuje.

MacBooky můžete zakoupit například zde